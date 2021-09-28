Spiegel – США подходят всё ближе к черте дефолта

США становятся всё ближе к неплатёжеспособности, пишет немецкий журнал Der Spiegel. К началу октября у американского правительства начнут заканчиваться деньги, однако республиканцы блокируют финансовые планы по новому бюджету: они считают, что демократы должны сами взять на себя ответственность за очередное повышение допустимой верхней границы госдолга, которое они предлагают.



Reuters

Неплатёжеспособность США становится всё ближе, пишет немецкий журнал Der Spiegel. С начала октября денег будет не хватать, госслужащим грозит принудительный отпуск, однако республиканцы по-прежнему отказываются одобрять финансовый план по новому бюджету.

Ровно десять лет назад похожий спор уже происходил, напоминает издание. И теперь, в 2021 году, тоже растёт опасность частичной остановки в работе правительства. Республиканцы при помощи вотума заблокировали в сенате США предложение, которое должно было обеспечить финансирование правительства после окончания бюджетного периода.

Новый бюджетный год начинается 1 октября, в эту пятницу. Если до этого момента не будет принято никакое бюджетное регулирование, дело дойдёт до «шатдауна частей правительства», подчёркивает немецкий журнал.

Это означает, что госслужащим частично придётся отправиться в принудительный отпуск или какое-то время работать без зарплаты. В зависимости от того, как долго продлится такая ситуация, работа определённых ведомств может быть ограничена, либо будут откладываться платежи. Такие шатдауны отдельных частей правительственного аппарата в США — не редкость. Правительство американского президента Джо Байдена, однако, непременно хочет этого избежать.

Палата представителей на прошлой неделе приняла урегулирование по новому финансированию правительства голосами демократов. В сенате, однако, проект был заблокирован республиканцами. По их словам, в предложении предусматривается временное снятие верхней границы долга, а они выступают против этого.

Без повышения верхней границы госдолга конгрессом правительству США, по мнению министра финансов Джанет Йеллен, в следующем месяце грозит дефолт. Невозможно назвать один точный день, но ещё в течение октября у правительства кончатся деньги, предостерегает Йеллен. В случае, если правительство в октябре больше не сможет справиться со своими долгами, экономике США и финансовым рынкам по всему миру грозит непоправимый урон.

Как поясняет издание, всё это происходит на фоне борьбы за власть между демократами и республиканцами. Ни одна из партий не хочет нести ответственность перед избирателями за то, что США в очередной раз повышают закреплённую законодательно границу долга.

Демократы аргументируют свою позицию тем, что Дональд Трамп накопил дополнительно почти $8 трлн долгов. Совсем недавно они настаивали на том, что оппозиция не должна препятствовать нынешнему решению — как сделали сами демократы при Трампе.

Республиканцы, напротив, не хотят упускать шанс заклеймить правительство Байдена как несерьёзное и расточительное. Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл сохраняет хладнокровие. Он настаивает на том, что демократы должны сами принять решение о повышении границы госдолга. Однажды, в 2011 году, США на протяжении нескольких недель находились на краю пропасти неплатёжеспособности из-за упрямства Макконнелла и его партии.

Обе стороны загнали себя в угол, и чем дольше длится тупиковая ситуация, тем сильнее растёт беспокойство на Уолл-стрит и других финансовых рынках мира, заключает немецкий журнал Der Spiegel.