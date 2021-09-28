Ленобласть возглавила список лидеров реализации нацпроекта «Здравоохранение»

Ленинградская область стала лидером среди российских регионов по итогам первого полугодия по реализации нацпроекта «Здравоохранение», в области вводятся и реконструируются объекты здравоохранения, закупается оборудование для первичного звена, сообщил представитель пресс-службы областной администрации.

Результаты национального рейтинга были озвучены на Стратегической сессии здравоохранения в Москве. При его составлении оценивались показатели достижения всех федеральных проектов в составе нацпроекта «Здравоохранение», отметил представитель пресс-службы РИА «Новости».

«Несмотря на пандемию, Ленинградская область ни на день не приостанавливала реализацию нацпроекта «Здравоохранение». Мы понимаем, что справиться с такими вызовами, как ковид, помогает только прочная база – и в первичном звене, и в сфере высокотехнологичной медицинской помощи. Поэтому ни одна стройка в сфере медицины у нас не была остановлена, и все закупки оборудования, техники, санитарного транспорта продолжались. Наш регион сохраняет высокий охват по коронарному шунтированию пациентов, держит марку по оснащению отделений для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, поставляет самое современное высокотехнологичное оборудование в стационары, использует 67 передвижных медицинских комплексов. Мы одни из первых начали использование санитарной авиации и продолжаем это делать, у нас высокая цифровая зрелость. По оценке всех параметров исполнения нацпроекта мы оказались на первом месте – это закономерный результат», – прокомментировал итоги губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В обладминистарции отметили, что благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и президентской программе модернизации первичного звена здравоохранения жители области получают и высокотехнологичную помощь в крупных областных учреждениях здравоохранения, и максимально приближенную к ним помощь на уровне поликлиник, амбулаторий и ФАПов.

Так, к примеру, амбулаторные отделения Бокситогорской, Ломоносовской, Лужской и Кингисеппской больниц получили рентгены для флюорографии легких по программе модернизации первичного звена здравоохранения, с нового учебного года по Ломоносовскому району курсирует передвижной флюорограф для обследования старшеклассников, параллельно «умные» аппараты ИВЛ с возможностью неинвазивной респираторной поддержки появились в операционных областного онкодиспансера, и только за полгода в Ленинградской области выполнено 279 вылетов санитарной авиации, благодаря которым в медицинские учреждения региона было эвакуировано 276 пациентов, из них 20 детей и 11 беременных.