 

В Белоруссии предложили ввести ответственность за призывы к санкциям

28.09.2021, 19:22, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыБелорусский парламент получил проект об ужесточении ответственности за действия во вред национальной безопасности страны.

«В связи с распространением новых специфических видов противоправного поведения и с целью усиления превентивного потенциала статьи 361 УК («Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Белоруссия») проектом закона усиливается уголовная ответственность за действия, направленные на причинение вреда национальной безопасности Республики Белоруссия, в том числе за призывы, направленные на применение мер ограничительного характера (санкций) в отношении Республики Белоруссия, физических и юридических лиц Республики Белоруссия», – цитирует сообщение пресс-службы нижней палаты парламента страны ТАСС.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей на ГА ООН заявил, что против страны развязана масштабная гибридная война по всем направлениям, больше года она остается мишенью «воинственного давления» со стороны коллективного Запада.



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