 

Талибы обвинили США в незаконном проникновении беспилотников на территорию Афганистана

28.09.2021, 19:22, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыБеспилотные летательные аппараты Соединенных Штатов пересекли границу Афганистана, заявило движение «Талибан» (запрещено в РФ и признано террористическим).

Проникновение на воздушную территорию страны произошло незаконно, утверждают талибы, передает ТАСС.

Ранее во вторник в США заявили, что талибы до сих пор не разорвали связи с боевиками из запрещенной в РФ организации «Аль-Каида».



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