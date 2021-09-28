Талибы обвинили США в незаконном проникновении беспилотников на территорию Афганистана

Беспилотные летательные аппараты Соединенных Штатов пересекли границу Афганистана, заявило движение «Талибан» (запрещено в РФ и признано террористическим).

Проникновение на воздушную территорию страны произошло незаконно, утверждают талибы, передает ТАСС.

Ранее во вторник в США заявили, что талибы до сих пор не разорвали связи с боевиками из запрещенной в РФ организации «Аль-Каида».