Мнение: На Навального и Ко возбудили дело по 282-й статье

Волкова объявили в розыск. Так как персонажи типа Волкова уже давно сидят за границей, то розыск скорее говорит о том, что в Россию они еще не скоро вернутся, если вообще вернутся. Из-за границы их понятное дело никто в РФ не выдаст. Ну разве что Петров и Боширов найдут Волкова и вывезут в чемодане в Москву.

Против Навального возбудили еще одно уголовное дело по 282-й статье "за создание экстремистского сообщества". Под эту гребенку теперь могут грести всех участников структур Навального, примерно также, как до этого чистили "хизбутчиков". Тем кто донатит этим персонажам из России, теперь могут впаять финансирование экстремистской организации (до 8 лет). Ранее в интернет уже слили личные данные всех донатеров Навального.

Как не трудно заметить, до "отравления" Навального, организация вполне себе успешно существовала и государство делало вид, что это не экстремистская организация. Но как только Навального и Ко попытались использовать в интересах внешних заинтересантов, проект был моментально закрыт, хотя это можно было без труда сделать в любой год с 2011 года. Но всему этому 10 лет позволяли существовать. И это были отнюдь не "заокеанские кукловоды".

Иронично, но в свое время сам Навальный писал донос на нацика Тесака как раз по 282-й статье. Не рой яму другому, сам в нее попадешь.

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