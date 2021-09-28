Как укротить короткие вьющиеся волосы: лучшие многослойные стрижки осени, которые помогут в этом

Многим кажется, что кудрявые волосы – это готовая прическа, данная ее обладательнице самой природой от рождения. Однако за таким типом волос также нужен очень тщательный уход.

Какие же стрижки на короткие кудрявые волосы будут в этом сезоне пользоваться особой популярностью и позволят женщинам находить красивые, модные и неординарные решения для оформления шевелюры?

Пышные кудрявые волосы, как известно, имеют больший объем, чем прямые или даже волнистые. Поэтому, чтобы создать красивый силуэт прически и максимально подчеркнуть каждый локон на коротких вьющихся волосах, желательно делать многослойные стрижки. Но перед этим нужно определиться, на какие эксперименты вы готовы, а чего лучше избегать. Ведь стрижки на короткие вьющиеся волосы могут выглядеть как элегантно и сдержанно, так и бесшабашно и эксцентрично.

Модный боб для кудряшек

Короткие стрижки для кудряшек – одно из модных направлений на сегодняшний день. Своей популярностью они обязаны возможности обрамить лицо веселыми завитушками, придав образу детскую непосредственность и скорректировав визуально при необходимости овал лица.

Однако их отличительной особенностью от стрижек на прямых волосах, которые сами по себе уже прическа, является то, что кудри нужно будет постоянно укладывать. Особенно если стрижка с челкой. Кудрявая челка не всегда послушна в укладке, поэтому стилисты советуют в этом случае оставлять ее удлиненной.

Боб и его разновидности – одна из самых востребованных и популярных стрижек, так как она благодаря своей универсальности подходит для всех типов волос и лиц.

Обладательницам кудрей такая стрижка подойдет в любом возрасте и придаст образу особый неповторимый шик. Как ее вариант – укороченный или круглый боб – это словно возврат к модным тенденциям 70-х.

Придать больше динамики и объема завиткам поможет асимметричный боб-каре, когда длина сзади немного короче, чем спереди. Это позволяет укладывать локоны игриво, необычно и стильно.

Стрижка пикси

Для кудрявых любительниц ультракоротких стрижек идеально подойдет стрижка пикси. В этом случае совсем короткие локоны превращаются мелкую рябь, а наличие челки и большая длина позволят оформить их свободнее.

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Эта мятежная беззаботная стрижка по праву считается “антивозрастной” из-за ее неповторимой легкости и воздушности.

Как вариант для пикси – оставить верх длиннее. В этом случае более длинные и тяжелые ниспадающие на лоб локоны придадут больше объема.

Стрижка undercut

Модный тренд для более смелых – мягкий undercut. Короткие (или даже выбритые) волосы по бокам и сзади в сочетании с удлиненной челкой и макушкой усилят эффект густоты и объема, а также продемонстрируют и выгодно подчеркнут длинную шею.

У такой прически множество достоинств и практически нет недостатков. Она может быть представлена во множестве вариаций, подходящих практически под любой тип лица. Этот стиль прически всегда освежает образ, делает его более ярким и заметным, а также он легко сочетается с разными стилями в одежде.

Эпоха рок-н-ролла

Дерзкий шегги – еще одна стрижка, которая отлично подходит кудрявым барышням и придает волосам больший объем. А оригинальная укладка создает впечатление ее полного отсутствия.

Обязательные элементы этой прически – челка и все те же беззаботные кудри лесенкой. Это несомненно одно из самых трендовых направлений сезона осень-зима 2021-2022.