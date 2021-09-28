Блестящий срез и укрепление изнутри: советы для тех, у кого слоятся ногти

Есть несколько причин, по которым ногти начинают слоиться. К ним нужно отнести частый контакт с химией, несбалансированное питание, неправильный уход за ногтевой пластиной. Так как причины разные, способы лечения подбираются индивидуально. Однако есть некоторые общие советы, которые помогут укрепить ногти.

Правильное подпиливание

Если вы до сих пор пользуетесь металлической пилочкой, стоит ее выбросить. Желательно использовать стеклянную пилочку. Кроме того, важное значение имеет то, как именно вы подпиливаете ногти.

Не стоит допускать резких и хаотичных движений. Пилочку нужно держать под углом 45 градусов и совершать движения от краев по направлению к центру. Слоящиеся ногти нужно подпиливать 2 раза в неделю, а здоровые 1-2 раза в месяц.

Блестящий срез

Нужно отполировать край ногтя до блеска при помощи специального бафа. Также стоит поменять обычную стеклянную пилку на лазерную с эффектом запаивания. Это поможет предотвратить эффект расслоения ногтевой пластины.

Укрепляющие ванночки

Раз в неделю нужно делать специальные укрепляющие ванночки, смешивая для этого теплую воду с морской солью и соком лимона.

Если имеются повреждения на кожных покровах, то стоит выбирать другие ингредиенты, например, лекарственные травы или желатин.

Полировка маслами и воском

После выполнения укрепляющей ванночки нужно нанести на ногти масло оливы или же специальный воск.

Дополнительно нужно воспользоваться полирующей пилочкой или просто втереть применяемое средство пальцами.

Парафинотерапия

Многие применяют эту процедуру только для увлажнения кожи рук. Однако эффективна она и для укрепления ногтевой пластины.

Для этого нужно растопить специальный парафин для маникюра, окунуть в него кончики пальцев, вынуть пальцы из воска, надеть перчатки и оставить хотя бы на пару часов.

Во время уборки надевать резиновые перчатки

Не стоит пренебрегать перчатками при контакте с химическими средствами, применяемыми для очистки поверхностей.

Эти средства раз за разом будет разрушать структуру ногтевой пластины и приводить к образованию желтых пятен.

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Нанесение специального покрытия

Косметические бренды выпускают множество различных средств, которые помогают защитить ногти от негативного влияния и восстановить их. Лечебное покрытие нужно обновлять ежедневно на протяжении недели.

Укрепление изнутри

Чтобы восстановить и поддерживать здоровье ногтей, нужно принимать витамины и микроэлементы. Обязательно нужно включить в привычный рацион орехи, бобовые, красную рыбу, семена тыквы, темно-зеленые листовые овощи и растительные масла. Также нужно потреблять достаточное количество жидкости.

Каких именно витаминов не хватает, можно определить по некоторым признакам:

Ломкость ногтей и их расслоение — дефицит витаминов С, D и биотина. Тонкость ногтевой пластины — дефицит витамина B, цинка, йода, железа. Хрупкость ногтей — дефицит белка. Большая белая лунка — дефицит цинка, фолиевой кислоты, железа. Белые полосы на ногтях — дефицит железа.

Продукты, содержащие витамины для укрепления ногтей

Витамины А и Е являются настоящими компонентами красоты, благодаря которым можно на более длительное время сохранить молодость. Они хорошо усваиваются при потреблении их друг с другом. Идеальным сочетанием будет тертая морковь с растительным маслом, печень или рыба с салатом и бобовыми.

Витамин D содержится в твороге, рыбе, сыре, грибах. Чтобы получить требуемое количество этого вещества, нужно как можно чаще гулять на свежем воздухе.

Витамин С содержится в цитрусовых, многих фруктах, а также в овощах. Поэтому стоит ввести эти продукты в свой привычный рацион питания.

Много кальция в молочных продуктах, морепродуктах, капусте, яйцах, рыбе, брокколи и шпинате.

Чтобы получать йод, нужно включить в рацион морскую капусту, морепродукты, шпинат, рыбу, зеленый салат.

Много магния содержится в крупах, ежевике, болгарском перце, бобовых и бананах.

Железо можно получить, потребляя птицу, мясо, тунец, бобовые и ягоды.

Богатыми источниками цинка являются крупы и бобовые, а также морепродукты и зелень.