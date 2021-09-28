В Украине запустили приложение “еСуд”

Приложение было создано в рамках реализации инициативы президента Украины Владимира Зеленского “суд в смартфоне”, отметил и.о. председателя ГСА Алексей Сальников.

На презентации отметили, что основную версию подсистемы “Электронный суд” тестировали с 2018 года. Мобильную версию создали с учетом пожеланий пользователей основной версии.

Зампредседателя ГСА Сергей Чорнуцкий пояснил, что буква “е” в названии приложения “еСуд” означает не “электронный”, а “есть”, “существует” – по аналогии с другими сервисами от Минцифры, в частности “еМалятко”.

По словам разработчиков, приложение всесторонне протестировали и оно доступно для свободного скачивания в GooglePlay и AppleStore.

Предполагается, что приложение позволяет не только следить за движением документов в судебном деле, но и получать процессуальные документы и судебные сообщения на собственный смартфон. С его помощью можно будет:

получать пуш-уведомления о поступлении в электронный кабинет новых документов и изменении состояния дел, в которых пользователь является участником;

пересматривать дела, производства, процессуальные документы, присланные судом в кабинет;

просматривать заявления, ходатайства и другие документы, которые пользователь создал в своем кабинете;

просматривать доверенности и ордера в кабинете пользователя;

аннулировать доверенности и ордера, которые выдал пользователь.

Чорнуцкий подчеркнул, что это приложение особенно актуально для граждан, которые находятся в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины. Оно упрощает доступ к правосудию и в некоторых случаях позволяет людям в ОРДЛО не пересекать линию разграничения.

Приложение разработали в партнерстве с Государственной судебной администрацией и Центром судебных сервисов в рамках Программы ООН по восстановлению и развитию мира при финансовой поддержке правительств Дании, Швейцарии и Швеции.

Его бюджет составил примерно 360 тыс. грн. Эти расходы взяло на себя представительство ПРООН в Украине.

Контекст:

Зеленский заявлял, что “суд в смартфоне” переведет большинство бюрократических процедур в онлайн, “что ускорит судебный процесс, минимизирует коррупцию и возможности для злоупотребления”.

Законопроект о “суде в смартфоне” Зеленский подал как неотложный в Верховную Раду 15 марта. В первом чтении его приняли 27 апреля, во втором – 1 июня.

Документ уравнивает правовой статус бумажных и электронных документов в уголовном процессе. В законе прописано создание информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования, которая обеспечит создание, сбор, хранение, поиск, обработку и передачу материалов в уголовных процессах.

В конце 2020 года президент обещал, что в 2021 году Украина начнет входить “в режим paperless”, “то есть больше никаких бумаг”. “Это касается всех государственных органов, и, что самое важное, ни одно государственное учреждение не сможет требовать от украинцев никаких справок, выписок или других бесконечных бумажек, необходимых для получения тех или иных государственных услуг”, – сказал глава государства.

В мае 2021 года Зеленский озвучил дату, когда госорганы Украины войдут в режим paperless, – 24 августа.

В 2019 году вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров обещал, что “в течение трех – пяти лет 100% предоставляемых гражданам и бизнесу государством услуг перейдут в онлайн-формат”.

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