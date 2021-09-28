В Беларуси предложили провести специальный референдум по смертной казни. Лукашенко согласился

По его словам, вопрос смертной казни не нашел единых подходов на заседаниях конституционной комиссии. Миклашевич напомнил, что статья 24 конституции Беларуси предусматривает возможность применения смертной казни.

Глава конституционного суда отметил, что сейчас ставить вопрос об отмене смертной казни, изменении порядка ее применения нецелесообразно, так как этот вопрос “очень чувствительный”. Его рассматривали на референдуме в 1996 году.

Чтобы провести спецреферендум, надо провести разъяснительную работу, социологические исследования, и проверить готовность общества к такому решению, пояснил чиновник.

Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко согласился с такой инициативой.

“Разброс по смертной казни большой. Это действительно так. Если мы сейчас поднимем этот вопрос… Все-таки я думаю, что большинство за сохранение смертной казни […] Если уже на то пошло, рассмотреть [вопрос] отдельно на референдуме. И людям об этом сказать”, – процитировала его пресс-служба президента Беларуси.

Контекст:

Беларусь является единственным государством в Европе и последней среди постсоветских стран, где применяют смертную казнь. По данным правозащитников, за годы независимости в Беларуси были казнены более 300 человек.

В Беларуси смертная казнь применяется за совершение особо тяжких преступлений – убийств двух и более человек, сообщило Sputnik.Беларусь. В исполнение приговоры приводят путем расстрела. Родственникам и близким не сообщают о месте захоронения тела. Не применяется расстрел в отношении женщин и несовершеннолетних.

В мае 2019 года в Парламентской ассамблее Совета Европы призвали Беларусь отменить смертную казнь, а в июне – ввести мораторий на ее применение.

В ноябре 2019 года Лукашенко заявил, что смертную казнь в Беларуси могут отменить только через референдум.

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