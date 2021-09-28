 

Венедиктова о компенсациях прокурорам, восстановившимся через суд: Цифры ужасные

28.09.2021, 19:08, Новости дня
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По ее словам, речь идет о крупных суммах. 

“Когда к нам обращаются работники с исполнительным листами, мы выполняем их. Я не хочу называть цифры, в которые мы заходим с этими компенсационными выплатами, они ужасные. У нас идет возвращение [уволенных сотрудников] не только после реформы, у нас идет волна возвращения по решениям Верховного Суда из-за люстрации”, – сказала Венедиктова. 

Она уточнила, что после решения суда прокуроры восстанавливаются на работе не автоматически, они должны пройти аттестацию. 

Контекст:

19 сентября 2019 года Верховная Рада приняла закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу первоочередных мер по реформе органов прокуратуры”.

2 января в рамках реформы начал работать Офис генерального прокурора. В декабре 2019 года на тот момент генпрокурор Украины Руслан Рябошапка говорил, что из 1339 прокуроров после прохождения всех процедур переаттестации – теста на законодательство, оценки способностей, проверки на добропорядочность – в ГПУ осталось 610 прокуроров, им предложили перейти работать в новосозданное ведомство. В целом, по его словам, из 2,5 тыс. работников ГПУ в новый офис перешли работать 1,5 тыс.

Аттестацию прошли также работники местных прокуратур. Как пишет “Укринформ”, в ходе реформы предполагалось, что число прокуроров уменьшится с 15 тыс. до 10 тыс.

Глава правления организации StateWatch Александр Леменов писал в статье для ZN.UA, что в начале 2021 года насчитал порядка 700 судебных дел, где прокуроры, уволенные в рамках реформы, оспаривают свою отставку. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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