 

Фесенко: Если ходить на цыпочках и выполнять все, что скажут на Западе, нас будут воспринимать лишь как исполнителей и пренебрегать нашими интересами

28.09.2021, 19:08, Новости дня
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Вчера был свидетелем и частично участником дискуссии в программе “Свобода слова” на ICTV о том, как нам следует вести себя с западными партнерами. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что нам надо избавляться от “партнерозависимости”. На что его оппонентка из “Евросолидарности” Иванна Климпуш-Цинцадзе сказала, что нам нельзя оскорблять наших партнеров и “вытирать о них ноги”.

Думаю, что в этой дискуссии не стоит бросаться в крайности.

Никто из нынешних украинских руководителей не обижает наших западных партнеров, тем больше “не вытирает ноги о них”. А вот публичная критика наших партнеров (со стороны президента Зеленского и МИД Украины) появилась и, к сожалению, для этого есть основания. Не надо бояться критики наших партнеров, когда они действуют вопреки нашим интересам, и о наших интересах надо четко и публично напоминать, и не только за закрытыми дверями дипломатических переговоров. Если только ходить на цыпочках, заглядывать в рот влиятельным партнерам, выполнять все, что скажут в Вашингтоне, Брюсселе или Берлине, то нас будут воспринимать лишь как пассивных исполнителей и, в конце концов, будут пренебрегать нашими интересами, как, к сожалению, это неоднократно происходило в нашей недавний истории.

Другое дело, что отстаивая собственные интересы мы также не можем пренебрегать правилами партнерских отношений и своими обязательствами. Публичная критика наших партнеров должна быть дипломатической по форме и не восприниматься как демонстрация обид или недоверия к партнерам, тем более как отказ от партнерских отношений. То есть надо обращать особое внимание и на форму такой критики.

Мы должны усиливать нашу субъектность в международных отношениях, активно, в том числе и публично, отстаивать наши национальные интересы, в частности, в отношениях с нашими западными партнерами. Но одновременно мы должны не только поддерживать, но и укреплять и масштабно, интенсивно развивать наши партнерские отношения с западным миром. Это наш весомый ресурс и в противостоянии российской агрессии, и в модернизации нашей страны.

Источник: Владимир Фесенко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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