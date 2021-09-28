 

Apple заплатит крупный штраф в Бразилии

28.09.2021, 18:52, Новости дня
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Компания Apple вынуждена будет заплатить штраф за то, что представила на рынке Бразилии смартфоны без зарядных устройств в комплекте.

Об этом стало известно из заявления местной организации, защищающей права потребителей. Напомним, что еще в прошлом году производитель заплатил 1,9 млн долларов за то, что не было ЗУ в двенадцатой линейке. Теперь история с iPhone 13 повторяется, говорят эксперты.

По мнению бразильцев, получить вместе с гаджетом и зарядное устройство имеет право каждый покупатель, и несправедливо заставлять его платить еще раз за то, без чего невозможно обойтись. С другой стороны, Apple утверждает, что у покупателя уже может быть фирменное зарядное устройство, а потому не нужно заставлять покупать его еще раз в комплекте с новым гаджетом.



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