 

На территории Китая начали продавать самый мощный ноутбук Redmi

28.09.2021, 18:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как сообщают китайские СМИ, жители КНР уже могут приобрести самый мощный ноутбук Redmi. В компьютере установлен процессор AMD Ryzen 7 5800H. А штатной видеокартой является GeForce RTX 3060.

Речь идет о новой модели ноутбука Redmi G 2021. По сообщению источников, общая масса устройства составляет 2,7 кг. В розницу ноут поступил с базовой ценой 1085 американских долларов.

Размер диагонали экрана здесь 16,1 дюйма. Ноутбук даже при самом интенсивном использовании потребляет не более 130 Вт. Аккумулятор достаточно емкий. Соотношение оперативной и основной памяти – 16 на 512 Гб. Также эксперты хвалят эффективную систему охлаждения с двумя вентиляторами и клавиатуру, размеры которой позволяют нормально набирать текст.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.08 / Минобороны предложило засекретить всю информацию об «оборонке»

05.07 / Эксперт Центра Разумкова: Аргументация НАПК о незаконности назначения Витренко не подкреплена юридически

05.07 / Вратарь ЦСКА Акинфеев провел 453-й матч в премьер-лиге

23.09 / Эрдоган заявил о завершении сделки по С-400

16.12 / Кличко: Генподрядчик давал гарантию на эксплуатацию Шулявского моста и отремонтирует опоры за свой счет

12.02 / Кроссовер Renault Captur получил новую версию RS Line

16.10 / Борис Джонсон рассмотрит возможность продления переговоров по брекситу по итогам саммита ЕС

02.10 / Skoda начала продажи в РФ бюджетной версии Karoq

17.11 / «Аэрофлот» объявил о возобновлении полетов в Гонконг

30.06 / Опубликованы данные экзитполов по голосованию о поправках к Конституции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика