На территории Китая начали продавать самый мощный ноутбук Redmi

Как сообщают китайские СМИ, жители КНР уже могут приобрести самый мощный ноутбук Redmi. В компьютере установлен процессор AMD Ryzen 7 5800H. А штатной видеокартой является GeForce RTX 3060.

Речь идет о новой модели ноутбука Redmi G 2021. По сообщению источников, общая масса устройства составляет 2,7 кг. В розницу ноут поступил с базовой ценой 1085 американских долларов.

Размер диагонали экрана здесь 16,1 дюйма. Ноутбук даже при самом интенсивном использовании потребляет не более 130 Вт. Аккумулятор достаточно емкий. Соотношение оперативной и основной памяти – 16 на 512 Гб. Также эксперты хвалят эффективную систему охлаждения с двумя вентиляторами и клавиатуру, размеры которой позволяют нормально набирать текст.