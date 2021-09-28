Певец Михаил Шуфутинский одобряет творчество Егора Крида

Певец Михаил Шуфутинский в рамках недавнего интервью признался, что одобряет творчество Егора Крида. Исполнитель хита «3 сентября» нормально относится к новому поколению артистов.

Шуфутинский пообщался с Антоном Красовским в рамках его проекта «Антонимы». Он рассказал, что ему нравятся композиции Егора Крида. Оказалось, что шансонье импонирует манера исполнения артиста.

Шуфутинский лично знаком с Егором Кридом. Он обладает необычной манерой исполнения композиций и к тому же не сильно коверкает русский язык, как другие. Артист также отметил грамотную речь рэпера.

В рамках интервью певец пояснил о внуке Ное, который в Израиле является очень популярным. Он так же решил развиваться в творческом направлении, и уже подписано контракт в Лондоне, пишет портал iReactor.