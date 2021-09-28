«В реанимацию попадают непривитые пациенты» ✓ Новости Рыбинска и не только
 

«В реанимацию попадают непривитые пациенты»

28.09.2021, 18:40, Новости
Теги: , ,

В администрации Рыбинска состоялось совещание, участниками которого стали глава Рыбинска, заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области, главные врачи городских больниц.

Управленцы и медики обсудили ситуацию по вакцинации против новой коронавирусной инфекции, которая сложилась в Рыбинске: больницы переполнены пациентами в тяжелом состоянии.

Напомним, за три недели до проведения Дня города в Рыбинске выявляли по 81 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией (в среднем за 7 дней), а после, с 7 по 20 августа, всего по 16 (в среднем) вновь инфицированных за неделю. Но спустя месяц заболеваемость снова начала расти – так, по официальной статистике, с 17 по 23 сентября в городе Covid-19 зафиксировали 75 случаев заражения.

На сегодня доля вакцинированного населения в Рыбинске ниже, чем по всей Ярославской области, отмечают в пресс-службе администрации. Как следствие растет заболеваемость. В настоящее время стационары перепрофилированы для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией и с подозрением на нее. В больницы поступают пациенты в крайне тяжелом и тяжелом состоянии.

— Стационары заняты пациентами с ковид и подозрениями на ковид, а это почти 400 коек. И мест не хватает. Пациенты из Рыбинска госпитализируются в близлежащие районные больницы – Тутаевскую и Мышкинскую, больницы города Ярославля. В настоящее время 60% пациентов Тутаевской ЦРБ, около 30% пациентов ярославских больниц – жители города Рыбинска, – подчеркнула Наталья Евсеевич, заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.

На протяжении месяца количество пациентов в крайне тяжелом состоянии не снижается. Это те, кто нуждаются в кислородотерапии и искусственной вентиляции легких. Медики подчеркивают, что все пациенты, которые сейчас находятся в реанимационных отделениях, на кислородной поддержке – это непривитые пациенты.

— Рыбинцам пришла пора провести переоценку отношения к вакцинации. Нужно подумать не только о себе, но и о близких. У каждого есть пожилые родственники, имеющие массу сопутствующих заболеваний. Они наиболее уязвимы, входят в группу риска по заболеваемости с неблагоприятным исходом, – отметил глава Рыбинска Денис Добряков.

Если в первую волну коронавируса случаи с летальным исходом фиксировались среди людей преклонного возраста, имеющих сопутствующие патологии – ишемическую болезнь сердца, гипертоническую болезнь, сахарный диабет, ожирение, хронические болезни легких, то сейчас вирус проникает в более активные слои населения. Категория заболевающих сильно помолодела к третьей волне. Кроме того, именно молодые люди чаще пренебрегают средствами защиты, не соблюдают социальное дистанцирование. Отягощающий фактор – сезон простудных заболеваний ОРВИ и гриппом. Организм со сниженным иммунитетом более подвержен коронавирусной инфекции.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости Рыбинска

27.09 / В Рыбинске продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции

14.09 / Слабость, тревога и головные боли – как перенесенный ковид сказался на продуктивности работников Ярославской области

13.09 / В Рыбинске продолжается прививочная кампания

10.09 / Как творчество помогает справиться с повышенной тревожностью

06.09 / Около 3,5 тысяч рыбинцев стали участниками акции по стимулированию вакцинации

31.08 / «ОДК-Сатурн» организовал праздник для первоклассников

30.08 / В Рыбинске прошли вакцинацию 46 401 человек

27.08 / Бесплатная линия по коронавирусу и другая помощь россиянам: Tele2 выпустила социальный отчет

23.08 / В Рыбинске продолжается вакцинация от коронавируса

20.08 / День города победил ковид

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика