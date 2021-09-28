«В реанимацию попадают непривитые пациенты»

В администрации Рыбинска состоялось совещание, участниками которого стали глава Рыбинска, заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области, главные врачи городских больниц.

Управленцы и медики обсудили ситуацию по вакцинации против новой коронавирусной инфекции, которая сложилась в Рыбинске: больницы переполнены пациентами в тяжелом состоянии.

Напомним, за три недели до проведения Дня города в Рыбинске выявляли по 81 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией (в среднем за 7 дней), а после, с 7 по 20 августа, всего по 16 (в среднем) вновь инфицированных за неделю. Но спустя месяц заболеваемость снова начала расти – так, по официальной статистике, с 17 по 23 сентября в городе Covid-19 зафиксировали 75 случаев заражения.

На сегодня доля вакцинированного населения в Рыбинске ниже, чем по всей Ярославской области, отмечают в пресс-службе администрации. Как следствие растет заболеваемость. В настоящее время стационары перепрофилированы для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией и с подозрением на нее. В больницы поступают пациенты в крайне тяжелом и тяжелом состоянии.

— Стационары заняты пациентами с ковид и подозрениями на ковид, а это почти 400 коек. И мест не хватает. Пациенты из Рыбинска госпитализируются в близлежащие районные больницы – Тутаевскую и Мышкинскую, больницы города Ярославля. В настоящее время 60% пациентов Тутаевской ЦРБ, около 30% пациентов ярославских больниц – жители города Рыбинска, – подчеркнула Наталья Евсеевич, заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.

На протяжении месяца количество пациентов в крайне тяжелом состоянии не снижается. Это те, кто нуждаются в кислородотерапии и искусственной вентиляции легких. Медики подчеркивают, что все пациенты, которые сейчас находятся в реанимационных отделениях, на кислородной поддержке – это непривитые пациенты.

— Рыбинцам пришла пора провести переоценку отношения к вакцинации. Нужно подумать не только о себе, но и о близких. У каждого есть пожилые родственники, имеющие массу сопутствующих заболеваний. Они наиболее уязвимы, входят в группу риска по заболеваемости с неблагоприятным исходом, – отметил глава Рыбинска Денис Добряков.

Если в первую волну коронавируса случаи с летальным исходом фиксировались среди людей преклонного возраста, имеющих сопутствующие патологии – ишемическую болезнь сердца, гипертоническую болезнь, сахарный диабет, ожирение, хронические болезни легких, то сейчас вирус проникает в более активные слои населения. Категория заболевающих сильно помолодела к третьей волне. Кроме того, именно молодые люди чаще пренебрегают средствами защиты, не соблюдают социальное дистанцирование. Отягощающий фактор – сезон простудных заболеваний ОРВИ и гриппом. Организм со сниженным иммунитетом более подвержен коронавирусной инфекции.