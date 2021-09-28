 

Против Навального завели дело о недоносительстве на Волкова

28.09.2021, 18:31, Разное
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Следственный комитет сообщил о том, что завел против Алексея Навального уголовное дело за недоносительство на Леонида Волкова. Имея личное знакомство с Волковым, отмечают в СК, блогер был прекрасно осведомлён про его членство в заведомо экстремистской организации – тем более, что она была создана самим Навальным.

Параллельно с этим ведомство завело дело по той же статье против Леонида Волкова. Прекрасно осознавая, что А. Навальный создаёт экстремистскую организацию, Волков не сообщил об этом властям.

“В отличие от членов других организаций, представители так называемого Фонда борьбы с к▮▮▮▮▮▮▮▮й* проявили пренебрежение к установленной законом обязанности сигнализировать о незаконной деятельности лиц из близкого или дальнего круга общения”, – говорится в официальном заявлении.

Расследование продолжается, устанавливаются все причастные к незаконной деятельности и круг пострадавших.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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