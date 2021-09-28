 

В США заявили о связи талибов с «Аль-Каидой»

28.09.2021, 18:28, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЗахватившие власть в Афганистане талибы (организация «Талибан» запрещена в России) так и не разорвали связи с боевиками из запрещенной в РФ организации «Аль-Каида», сообщил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

«Талибан» был и остается террористической организацией, и они до сих пор не разорвали связи с «Аль-Каидой». У меня нет иллюзий, с кем мы имеем дело. Еще предстоит выяснить, сможет ли «Талибан» консолидировать власть, или же страна расколется на части в результате последующей гражданской войны», – цитирует ТАСС генерала.

Ранее представитель движения «Талибан» Забиулла Муджахид опроверг присутствие террористической организации «Аль-Каида» в Афганистане. 

Напомним, бывший и.о. директора ЦРУ Майкл Морелл заявлял, что главарь «Аль-Каиды» Айман аз-Завахири живет в Афганистане и его укрывают талибы. Глава национальной разведки США Эврил Хейнс сказала, что сейчас основные террористические угрозы для США исходят из Йемена, Сомали, Сирии и Ирака, а не Афганистана. А глава Госдепа Энтони Блинкен заявил о деградации «Аль-Каиды». По его словам, положение террористической организации в Афганистане пока не позволяет ей совершать атаки за рубежом.



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