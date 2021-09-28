Спасала верующих от нашествия крымских татар, волков и самых разных болезней: чем известна Макарьевская икона и в чем она помогает

Икона Макарьевской Божьей Матери — одна из немногих икон, которая была не написана иконописцем, а явлена. Отношение к таким образам всегда было особенно почтительным и благоговейным. Считается, что явленные иконы приносят ангелы прямо с небес. Места же явления таких образов старцам и священнослужителям, по мнению верующих, отмечены Богом.

Явление

Макарьевская икона Одигитрия была явлена преподобному Макарию Унженскому 17 сентября 1442 года во времена княжения Василия Темного. Монах держал пост отшельником на пустынных берегах реки Унжи неподалеку от поселения Унжа в Галичских землях.

Рано утром, когда преподобный уже заканчивал свою молитву Богородице, его келью вдруг осветил таинственный свет. На улице за стенами кельи при этом было слышно пение: «Ра­дуй­ся, Бла­го­дат­ная Ма­ти Нене­вест­ная!» Монах вышел на улицу и увидел в небе икону Божьей Матери, которая приближалась к нему, окруженная сиянием. Преподобный с молитвой, восторгом и благодарностью взял икону и повесил ее в своей келье. Из-за этого в последующем икону начали называть Келийной. А еще позже образ был назван Макарьевской Божьей Матерью.

В последующем недалеко от того места, где была обретена икона, Макарий выкопал источник с целебной водой. Еще через некоторое время вокруг кельи старца был основан монастырь, названный Макарьевским. В обители сохранились рукописи, свидетельствующие о многочисленных чудесах, которые произошли от образа Макарьевской Божьей Матери.

Спасение в 1502 году

В 1502 году переселившийся в Казанские пределы крымский хан Менгли-Гирей стал делать набеги в том числе и на Галичские земли (ныне Костромская область). В городе Унжа в то время жило мало людей. К тому же небольшое поселение было очень плохо укреплено. Воинов в городе практически не было. При этом большинство из тех воинов, которые все же жили в городе, не были хорошо обучены ратному искусству. Защищать город, таким образом, было некому. Унжа была бы неминуемо взята татарами и разграблена, а вместе с ней пострадал бы и Макарьевский монастырь.

Горожане решили обратиться за помощью к Макарию Унженскому и явленной ему иконе Божьей Матери. Несколько иноков и граждан Унжи отправились в обитель и вместе с чудотворцем молились там перед иконой. Один из иноков впоследствии утверждал, что видел, как на иконе из очей Пресвятой Девы истекли две слезы. Покатившись вниз, слезы достигли руки Иисуса.

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Рассказ монаха обрадовал людей и придал им смелости. Ведь за них у Иисуса попросила сама Божья Матерь. Татары подошли к городу, но не стали брать его сразу. По какой-то причине они то подходили к стенам Унжи, то отходили назад. Видя такое нерешительное поведение врага, жители поселения атаковали лагерь хана. Враг был отброшен, а многие татары взяты в плен.

В последующем пленные рассказали, что при подходе к городу они увидели старца, защищавшего город и угрожавшего им. Горожане поняли, что спасли Унжу преподобный Макарий, не испугавшийся врага, и явленная ему икона Божьей Матери.

Чудо 1552 года

В царствование Василия Иоанновича к городу Унже подошло 20-тысячное войско татар. Жителям города снова ничего не оставалось, как только молиться чудотворной иконе Божьей Матери, уповая на помощь преподобного Макария, к тому времени уже покинувшего этот мир. Сам воевода Супоня со слезами молился перед образом. Вместе с ним молились многие граждане и иноки. Молились горожане долго — до самой ночи. Наконец, устав от уныния и ожидания несчастья, молящиеся уснули прямо в церкви.

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После пробуждения игумен Макарьевского монастыря клятвенно утверждал, что видел во сне преподобного старца Макария. В сновидении игумена Макарий стоял на коленях у иконы Макарьевской Божьей Матери и умолял Пресвятую Деву помочь городу.

Через некоторое время в монастырь пришли несколько горожан из Ужмы. Они рассказали, что, когда татары подожгли город, вдруг пошел сильный ливень и затушил огонь. Сами же татары, придя в жуткое смятение, начали биться друг с другом. Так город был спасен иконой от татар во второй раз.

Спасение купцов от нападения волков

Зимой 1590 года казанские купцы Иван и Тимофей Леонтьевы ехали в Макарьевскую обитель по торговым делам. Когда ночью они проезжали через лес, на них напала стая волков. Чтобы спастись, братья достали раскладную икону Божьей Матери, на створках которой был изображен в том числе и Макарий Унженский. Увидев икону, волки ретировались в лес. Приехав в монастырь, браться хвастались всем своей иконой и пели акафист перед образом Макарьевской Божьей Матери.

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В чем помогает икона: исцеления и другие чудеса

Помимо защиты от врагов и опасностей, молитва перед иконой Макарьевской Божьей Матери не раз помогала людям исцелиться. Так, были исцелены, к примеру, прокаженный сухорукий Дионисий из Вологодских земель, Евдокия из Вятки от болезни кровотечения, блудница Ефросинья от смертельной болезни (ставшая инокиней), Юлиания и Афанасий Березин также от неисцелимых болезней и т. д. Кроме того, икона не раз помогала людям от одержимости бесами, слепоты, женщинам в тяжелых родах. Однажды икона спасла Ужму от холеры, а Макарьевский монастырь — от пожара.

Сегодня в церкви Рождества Христова находится чудотворный список с иконы Макарьевской Божьей Матери. Сама икона была, к сожалению, утеряна после революции 17-го года, когда большевики закрыли Макарьевский монастырь.