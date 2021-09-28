 

Миди, рубашка и А-силуэт: пять фасонов платьев, которые великолепно смотрятся осенью

28.09.2021, 18:22, Разное
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Кто сказал, что платья можно носить только когда на улице лето и тепло? Есть немало осенних моделей, с помощью которых реально создать стильные образы и одновременно не замерзнуть, если на улице холодно. Вот пять моделей платьев, которые будут актуальными в нынешнем сезоне.

Платье-рубашка

Основные отличительные особенности такого платья — это свободный крой и пуговицы спереди. Есть модели с поясом и без — все зависит от ваших вкусовых предпочтений. Приталенные модели подойдут тем девушкам, которым нужно обозначить талию, чтобы фигура не выглядела бесформенной.

Чтобы не замерзнуть, платье можно и нужно сочетать со свитерами и с жилетками. Что касается обуви, то все зависит от стиля и модели платья. Если оно элегантное и женственное, то подойдут изящные туфли на каблуках. Если платье в спортивном стиле, то можно смело обувать кеды или кроссовки.

Миди

Удлиненное платье хорошо носить в прохладную погоду по одной простой причине: оно превосходно сочетается с сапогами чуть ниже колена. Благодаря этому вам всегда будет тепло.

Вы можете остановить выбор на теплом платье с длинными рукавами, а можете соригинальничать. Например, надеть шелковый сарафан на бретелях поверх гольфа или свитера. Это отличный вариант выделиться из толпы и подчеркнуть собственный индивидуальный и неповторимый стиль.

Что касается цветовой гаммы, то можете не останавливать выбор на базовых оттенках. Осень не предполагает наличие мрачной одежды синих, серых, черных цветов. Разнообразьте свой гардероб вещами ярких оттенков: например, желтого, красного, оранжевого, розового, салатового и т.д.

А-силуэт

Преимуществом такого фасона является то, что он визуально моделирует фигуру: скрывает недостатки и подчеркивает достоинства. Платье приталенного силуэта позволяет создать фигуру «песочные часы» с соблазнительными изгибами.

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Такое платье хорошо сочетается с осенней обувью: ботильонами, сапогами. И также можно одеть туфли на каблуке. А дополнит образ стильная сумочка.

Платье-свитер

Такое платье спасет в холодную погоду. Его можно превосходно сочетать с пиджаком, что весьма уместно для работы в офисе. Платья-свитеры выглядят женственно и элегантно, в них нет ничего вызывающего, поэтому они могут составить основу вашего базового гардероба.

Большим преимуществом является и тот факт, что такая вещь хорошо сочетается и с открытыми туфлями, и с ботильонами, и с сапогами. Не забудьте дополнить эффектный образ аксессуарами в виде шарфа, сережек, колье, браслетов и т. д.

Единственное предостережение: платье не должно быть из тонкого трикотажа. В противном случае будут хорошо видны все недостатки фигуры в виде складок на бедрах, животе. Материал должен быть относительно плотным, чтобы платье красиво смотрелось.

С V-образным вырезом

Это самый подходящий вариант для круглолицых девушек и для тех, кто комплексует по поводу пышных форм. Благодаря такому вырезу лицо выглядит более худым и в целом фигура смотрится пропорциональнее. Платье может быть с запахом или без, с длинным или с коротким рукавом. Оно должно быть приталенным и длиной ниже колена.



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