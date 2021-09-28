 

Кличко поздравил Усика с победой и подарил ему пояс чемпиона по версии WBC

28.09.2021, 18:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Я еще раз поздравляю тебя с победой и хочу вручить символический подарок. Ты завоевал четыре чемпионских пояса в супертяжелом весе, а пояса по версии WBC в этой категории у тебя еще нет. И ты обязательно его завоюешь. А я тебе дарю первый пояс WBC с большим украинским флагом, который был изготовлен к Конгрессу WBC, состоявшемуся в Киеве в 2018 году. На удачу и мотивацию. Ведь таким поясом владел и твой кумир – Мохаммед Али”, – сказал Виталий Кличко.

Усик поблагодарил Кличко за поддержку.

“Спасибо. Это как раз тот, которого не хватает. Затем мы завоюем и его. А этот будет в коллекции”, – сказал Александр Усик.

Также чемпионы пообщались по видеосвязи с президентом WBC Маурисио Сулейманом. Усик показал Сулейману пояс, подаренный Кличко, и отметил, что это будет следующий завоеванный им трофей.

Контекст:

В ночь на 26 сентября на стадионе в Лондоне Усик выиграл у Джошуа по очкам в бою за звание объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. Поединок длился все 12 раундов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.04 / Саудовская Аравия повысила цены на нефть для стран Азии

01.09 / США захотели укрепить «стратегическое партнерство» с Узбекистаном

02.09 / Александр Янукович в очередной раз потребовал его допросить по делу “Артемовск вайнери” – пресс-секретарь

01.03 / В Ровенской области пьяный водитель въехал в забор пансионата, два человека погибли

10.07 / ООН: убийство Сулеймани с помощью беспилотника – это нарушение международного права

11.03 / “Третьем дело точно не ограничится”. Loboda заявила российскому изданию о намерении стать многодетной матерью

15.02 / В Киеве два человека попали в больницу с травмами головы из-за падения сосулек

25.06 / В свидетельстве о рождении дочери принца Гарри Лилибет ее мать указана без королевского титула

18.08 / Военные США расследуют отчет о появлении дрона возле Air Force One

30.09 / Минпромторг рассказал об отказе иностранных компаний поставлять системы для российских самолетов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика