“Танцевал я точно не хуже всех”. Покинувший “Танцы со звездами” стриптизер Суровцев заявил, что разочарован проектом

“Шоу, в которое я хотел попасть, для меня закончилось, практически не начавшись. Расстроился? Скорее разочаровался, потому что представлял всю внутреннюю работу совсем иначе”, – написал артист.

По мнению Суровцева, он танцевал не хуже других участников проекта.

“Согласен ли я с результатом? Танцевал я точно не хуже всех, почему такие оценки (жюри оценило танец Суровцева в 27 баллов, из-за чего он оказался на 10-м месте среди 12 участников. – “ГОРДОН”) были у судей для нашей пары относительно других пар? Непонятно. В любом случае спасибо за этот маленький кусочек праздника! Я упал, чтобы встать и быть сильнее”, – подытожил он.

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Публикация от Суровцев Алексеи * (@surovtsev.alexei)

Контекст:

Премьера нового сезона состоялась 5 сентября. Суровцев выступал на паркете в паре с танцовщицей Марией Колосовой. Они выбыли из проекта 26 сентября после четвертого эфира. Ранее шоу покинули комик Иван Люленов и хореограф Яна Цибульская, актриса “Женского квартала” студии “Квартал 95” Александра Машлятина и ее партнер по паркету Денис Самсон. Сейчас в проекте осталось 11 пар. Список всех участников шоу можно посмотреть здесь. Список их партнеров – здесь.

Выступления участников шоу оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC Максим Чмерковский. Он впервые стал судьей этого проекта – Кухар и Яма занимали судейские кресла в течение четырех предыдущих сезонов.

Ведущими проекта являются Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук. Главным хореографом шоу стала победительница первого сезона, хореограф Алена Шоптенко. Креативным продюсером проекта заявлена хореограф Елена Коляденко.

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