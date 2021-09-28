 

В детдоме в Луцке вспышка коронавируса, 17 детей попали в больницу

28.09.2021, 18:14, Новости дня
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По информации издания, в областной инфекционной больнице находятся 17 из 34 воспитанников учреждения. Больны также несколько работников.

По словам и.о. руководителя дома ребенка Виктор Максимюк, болезнь распространилась от сотрудников детдома.

“Протестировали методом ПЦР всех детей, хотя они и не имели клинических проявлений заболевания. Тех, у кого тест был положительным, вынуждены были изолировать в медучреждении. Но только двое из 17 детей имеют слегка повышенную температуру тела. Сегодня еще завершаем тестирование”, – подчеркнул Максимюк.

Он отметил, что в учреждении на данный момент первую дозу прививки от коронавируса получили около 70% персонала, вакцинация продолжается. 

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По состоянию на 28 сентября в Украине подтвердили 2,4 млн случаев COVID-19, умерло 55,9 тыс. человек.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом и в начале осени в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, с 9 сентября показатель превысил 3 тыс. 16 сентября количество новых случаев впервые с мая превысило 6 тыс. 23 сентября в Украине подтвердили более 9 тыс. новых случаев.

Министерство здравоохранения Украины ожидает пик заболеваемости COVID-19 в стране в ноябре, заявил замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин в интервью “РБК-Украина”, которое вышло 27 сентября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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