 

Немецкие “зеленые” предложили использовать “Северный поток-2” для транспортировки метана в Россию

28.09.2021, 18:11, Разное
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На прошедших выборах в буденстаг “зеленые” получили 14.8% голосов, став третьей по величине фракцией в немецком парламенте. Лидер партии Анналена Бербок предложила новому правительству рассмотреть возможность использования газопровода “Северный поток-2” дла транспортировки европейского биогаза в РФ.

Политик сообщила, что подписанные договора позволяют использовать газопровод в обоих направлениях.

“Уже более 20 лет в Европе успешно используются технологии для получения метана из канализационных отходов и навоза. Какой смысл транспортировать газ из России, если мы в избытке можем производить его в ЕС? Наш метод получения метана не только экологичнее, но и намного дешевле по сравнению с традиционными способами добычи”, – заявила Бербок.

Согласно отчету Европейской Комиссии, ЕС обладает значительными запасами биогаза, уступая по объемам только Китаю и Индии.

Лидер “зеленых” также напомнила, что уровень газификации РФ на сегодняшний день составляет меньше 70%: “От поставок европейского био-метана в итоге выиграют все. И первую очередь: простые жители РФ, которые не могут себе позволить дорогой российский газ.”

По расчетам экспертов, пропускной способности “Северного потока-2” будет достаточно для обеспечения потребностей Ленинградской и Псковской областей.

В Госдепартаменте США заявили, что поддержат инициативу немецких “зеленых” только в том случае, если транзит газа будет осуществляться через территорию Украины и прибалтийских стран.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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