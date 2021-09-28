Губернаторам позволят обнулиться

Один из первых законопроектов новой Думы разрешит главам регионов занимать свои посты бессрочно.



Политологи уверены: законопроект нужен, чтобы Собянин, Минниханов и Кадыров (в центре) не нервничали. Фото: РИА Новости

Авторы поправок в Конституции сенатор Андрей Клишас и депутат нижней палаты парламента Павел Крашенинников внесли в Госдуму новый законопроект. В нем парламентарии предлагают

«обнулить» сроки для глав регионов, позволив им избираться более чем на два срока подряд.

Кроме того, у президента появятся полномочия снять любого избранного главу субъекта из-за утраты доверия.

Также всех руководителей регионов официально будут называть «главы субъектов Российской Федерации» — президентов республик в составе Российской Федерации больше не будет.

Действующий закон о губернаторах был принят в 2012 году, после того как экс-президент Дмитрий Медведев вернул выборы глав регионов. Глава субъекта мог избирался только на два срока. Именно тогда, чтобы отсечь неугодных кандидатов, в законодательстве был прописан муниципальный фильтр — с этого момента желающим избираться требовалось собрать подписи от 5% до 10% муниципальных депутатов, а самовыдвиженцам — от 0,5% до 2% подписей избирателей. Прямые выборы, когда главу региона избирает население, действуют только в 75 российских регионах. В 10 регионах губернаторов до сих пор избирают депутаты Законодательного собрания.

Согласно закону Клишаса и Крашенинникова, губернаторы смогут избираться бессчетное количество раз, а потерять свой пост могут только в том случае, если станут неугодны президенту.

Политические эксперты в разговоре с «Новой газетой» отметили, что законопроект появился для того, чтобы позволить вновь баллотироваться на свои посты нескольким политическим тяжеловесам из губернаторской когорты.

— По сути дела, закон написан с единственной целью — дать избираться на третьи сроки Воробьеву, Собянину, Минниханову и Кадырову, — объясняет политолог Александр Кынев.

Полномочия мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Московской области Андрея Воробьева истекают в 2023 году.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов был избран на второй срок в 2020 году,

а глава Чечни Рамзан Кадыров в сентябре этого года.

По мнению Александра Кынева, изменение законодательства о продлении сроков для глав субъектов было вполне ожидаемо. Например, в ситуации с Сергеем Собяниным у федеральных властей было два варианта: либо перекинуть его на другую должность, либо изменить законодательство, чтобы он легально мог остаться мэром.

— Видимо, это сигнал, чтобы Собянин и Воробьев не нервничали. Понятно, что у Кадырова еще пять лет впереди, срок большой, но вряд ли кто-то думает, что в Чечне сейчас может быть другой глава.

Политолог Аббас Галлямов также уверен, что нормы об обнулении губернаторских сроков появились исключительно ради нескольких глав регионов, которых президент Владимир Путин хочет сохранить у власти.

— Это очевидный сигнал, что будет так, как хочет Кремль, а не так, как хотят люди, —

отметил в разговоре с «Новой» Аббас Галлямов. — Путин четко говорит: мне не интересно, есть ли у вас запрос на обновление [политических лидеров], или нет, будет так, как я считаю нужным. Поэтому к несменяемому президенту вам добавятся еще несменяемые губернаторы. Это послание, очевидно, есть в законопроекте, поэтому его приурочили к поствыборному моменту, чтобы оно не сказалось на голосовании в Госдуму.

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Норма об увольнении губернаторов по утрате доверия президента может быть направлена на зачистку глав регионов, которые победили на выборах в результате протестного голосования, считает Галлямов.

Политолог Александр Пожалов уверен, что эта норма еще больше уменьшает субъектность губернаторов и расширяет возможности влияния администрации президента. В частности, это не только непосредственное отрешение от должности, но и система оргвыводов и выговоров для проштрафившихся глав регионов. Также это поможет допустить перенос негатива населения в отношении определенного губернатора на президента, его администрацию и федеральную власть.

— Думаю, что такие сигналы будут получать не только оппозиционные губернаторы, но и те главы от «Единой России», которые относятся к старой волне губернаторов, либо те, у которых близится завершение первого срока полномочий и они не входят в число хорошистов и отличников в восприятии администрации президента, — предполагает Пожалов.

Предложение именовать всех руководителей регионов главами субъектов — это скорее камень в огород Татарстана, единственной республики в стране, где еще сохранился свой президент. Учитывая тренды — в РФ может быть только один президент.

«С одной стороны, очевидный жест в сторону Минниханова, чтобы он получил возможность переизбраться еще раз, а с другой стороны — в обмен он должен отказаться от звания президента», — поясняет Аббас Галлямов.

Основной смысл этого законопроекта — отмена ограничений по срокам, уверен Александр Кынев, а все остальные нормы — «словесная эквилибристика» и «тотальная унификация, когда регионам запрещают хоть какое-то разнообразие, попытка сделать всех одинаковыми».

Галлямов также отмечает, что за счет укрепления позиций КПРФ и благодаря появлению в парламенте партии «Новые люди» в новом созыве Думы может появиться дискуссия и даже некая оппозиционность. Правда, на те законопроекты, которые важны для Кремля, это никак не повлияет, так как партия власти сохранила конституционное большинство.

Надежда Исаева

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