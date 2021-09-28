 

Samsung представит умные часы с солнечной батареей

28.09.2021, 17:58, Новости дня
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Компания Samsung, как стало известно их компетентных источников, уже оформила патент на новую модель часов Galaxy Watch 5, где дополнительным источником зарядки является солнечная батарея. Результатом такого решения, разумеется, станет улучшение показателей автономности.

Никакой большой батареи, генерирующей электроэнергию от солнечных лучей, разумеется, не будет. Именно поэтому не стоит рассчитывать, что наручное устройство вовсе не придется подключать к зарядному устройству. Придется, но реже.

В зависимости от того, каков режим использования, предыдущая модель способна продержаться без подзарядки от 24 до 48 часов. Теперь, конечно же, будет больше, если не прятать часы под рукав на улице.



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