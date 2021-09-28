Ученые: Проживание возле свалок может быть опасным для здоровья

Проживание в районах, где рядом расположены мусорные свалки, может быть опасным для здоровья. К такому выводу пришли исследователи из Уральского федерального университета после проведенного исследования.

Главную опасность представляет максимальная концентрация радона. При проведении исследования выяснилось, что в некоторых районах этот показатель превышен в 20 случаях из 100. Данная ситуация приведет к тому, что риск развития онкологии у местных жителей возрастает на 16%. Радон считается сильным радиоактивным веществом, а его накопление провоцирует ряд факторов. При длительном нахождении в такой зоне организм человека получает облучение на 55%.

Для снижения рисков следует внедрять технологии по герметизации отверстий у канализационных и водопроводных магистралей. Также следует регулярно проводить замеры показателей. В завершение нужно использовать радоновую трубу, по которой будет осуществляться проведение военного газа и не затрагивающую жилые помещения. Сортировка мусорных отходов также является важным процессом, так как позволяет избежать вреда для природы и всего живого, пишет nation news.