 

Ученые: Проживание возле свалок может быть опасным для здоровья

28.09.2021, 17:44, Разное
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Проживание в районах, где рядом расположены мусорные свалки, может быть опасным для здоровья. К такому выводу пришли исследователи из Уральского федерального университета после проведенного исследования.
Главную опасность представляет максимальная концентрация радона. При проведении исследования выяснилось, что в некоторых районах этот показатель превышен в 20 случаях из 100. Данная ситуация приведет к тому, что риск развития онкологии у местных жителей возрастает на 16%. Радон считается сильным радиоактивным веществом, а его накопление провоцирует ряд факторов. При длительном нахождении в такой зоне организм человека получает облучение на 55%.

Для снижения рисков следует внедрять технологии по герметизации отверстий у канализационных и водопроводных магистралей. Также следует регулярно проводить замеры показателей. В завершение нужно использовать радоновую трубу, по которой будет осуществляться проведение военного газа и не затрагивающую жилые помещения. Сортировка мусорных отходов также является важным процессом, так как позволяет избежать вреда для природы и всего живого, пишет nation news.



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