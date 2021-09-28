 

Разведенная Гагарина обратилась к Пелагее: “Люблю тебя!”

28.09.2021, 17:44, Разное
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Разведенная Полина Гагарина опубликовала фотографию, на которой запечатлена с Пелагеей. Она заявила, что очень любит коллегу по цеху.
35-летняя Пелагея в последнее время сосредоточилась на рабочих проектах. За последние несколько месяцев она дала сольные концерты во многих российских городах. Несмотря на плотный рабочий график, артистка нашла время для съемок в КВН.

На недавнем мероприятии исполнительница встретила коллегу по цеху Полину Гагарину. Обе исполнительницы пришли на творческий вечер в нарядах одной цветовой гаммы. Пелагея надела алую блузку с длинным рукавами и яркую юбку. Ее образ дополнил традиционный кокошник, декорированный камнями. Что касается Полины Гагариной, то она предпочла подчеркнуть свою стройную фигуру, поэтому выбрала силуэтное платье. Поклонники отметили, что обе знаменитости выглядели просто роскошно.

Пелагея и Полина Гагарина обрадовались встрече. Последняя поделилась совместной фотографией с мероприятия. В описании к публикации она заявила, что любит Пелагею. В комментариях пользователи отметили, что обе исполнительницы выглядят шикарно. Они ждут, когда артистки решатся записать совместную композицию.

Источник: www.instagram.com



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