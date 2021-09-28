Потерявшийся на Урале срочник найден мертвым

Пропавший с оружием и без боеприпасов на Урале военнослужащий срочной службы найден мертвым в лесу, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

«По предварительным данным, смерть военнослужащего наступила в результате несчастного случая при поражении электрическим током. Находившийся в лесу военнослужащий предпринял попытку взобраться на опору линии электропередачи, где получил удар электрическим током», – цитирует сообщение ЦВО РИА «Новости».

Также найдено личное оружие солдата.

Ранее в пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что 20-летний военнослужащий заблудился в лесном массиве возле части во время учений. При себе он имел оружие без боеприпасов. При этом источник в экстренных службах заявил, что солдат срочной службы сбежал из воинского ракетного соединения с оружием. Позже источник уточнил, что возле воинской части были обнаружены автомат и штык-нож пропавшего срочника.