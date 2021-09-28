Facebook попросил российский суд отсрочить выплату штрафов

Компания Facebook попросила у суда отсрочку по оплате штрафа в размере 26 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию, сообщили в пресс-службе Таганского районного суда Москвы.

«Компания Facebook Inc. 27 сентября, в последний день срока для добровольной уплаты штрафов в общей сложности в размере 26 млн рублей, назначенных постановлениями мировoго судьи судебного участка 422 Таганского района Москвы, подала заявления об отсрочке исполнения постановлений, ссылаясь на технические проблемы в переводе денежных средств в счет погашения административных штрафов», – сказали ТАСС в суде.

Отмечается, что заявления будут рассмотрены в судебном заседании мирового участка на 29 сентября.

Ранее компании Facebook, WhatsАpp и Twitter обжаловали штрафы на 36 млн рублей за нарушение закона в области персональных данных.