 

Facebook попросил российский суд отсрочить выплату штрафов

28.09.2021, 17:34, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыКомпания Facebook попросила у суда отсрочку по оплате штрафа в размере 26 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию, сообщили в пресс-службе Таганского районного суда Москвы.

«Компания Facebook Inc. 27 сентября, в последний день срока для добровольной уплаты штрафов в общей сложности в размере 26 млн рублей, назначенных постановлениями мировoго судьи судебного участка 422 Таганского района Москвы, подала заявления об отсрочке исполнения постановлений, ссылаясь на технические проблемы в переводе денежных средств в счет погашения административных штрафов», – сказали ТАСС в суде.

Отмечается, что заявления будут рассмотрены в судебном заседании мирового участка на 29 сентября. 

Ранее компании Facebook, WhatsАpp и Twitter обжаловали штрафы на 36 млн рублей за нарушение закона в области персональных данных.



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