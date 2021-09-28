Власти исключили естественные причины взрыва в шведском Гетеборге

Взрыв в жилом доме города Гетеборг в Швеции вряд ли произошел по естественным причинам, сообщил министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг.

«О причинах взрыва пока слишком рано рассуждать. Основное внимание было уделено работе экстренных служб и спасению жизней. Полиция считает маловероятным, что взрыв произошел по естественным причинам», – цитирует РИА «Новости» Дамберга.

По его словам, в настоящее время полиция проводит расследование причин случившегося. При этом он отметил, что нельзя исключать наличие преступного умысла во взрыве, однако не отвергается и версия о естественной причине взрыва.

Основными причинами взрыва могли стать утечка газа в доме и заложенное взрывное устройство, местная полиция склоняется ко второму варианту.

Во вторник произошел взрыв в жилом доме в городе Гетеборг. В результате взрыва были госпитализированы от 20 до 25 человек.