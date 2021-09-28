К их словам стоит прислушаться: почему наши бабушки не пускали в свою спальню посторонних

Часто старшие родственники советуют молодым супругам не пускать посторонних в спальню. Бабушки утверждают, что это священное место, в котором не должен присутствовать никто, кроме хозяев дома. С чем связано подобное поверье? И почему к словам пожилой родственницы стоит прислушаться, даже если они кажутся странными?

Вторжение в спальню – нарушение личного пространства

Прежде всего, стоит учитывать, что эта комната связана с интимной жизнью человека. Спальня – место, где хозяин дома чувствует комфорт, защищенность и безопасность.

Человек, который впускает в эту комнату посторонних, позволяет им вторгаться в его личное пространство, как бы раскрывается перед кем-то. Нарушение чужих границ всегда считалось дурным тоном, невоспитанностью.

Воздействие ауры посторонних на хозяев дома

Всем известно, что каждый обладает определенным энергетическим зарядом, положительным либо отрицательным. Свойство ауры определяется внутренними устоями человека, его мировоззрением и поведением. К тому же энергетика личности может оказывать влияние на окружающих. Погружаясь в сон, человек становится уязвимым, в том числе перед негативной энергетикой посторонних, которые были в комнате, предназначенной для отдыха.

Посетители могут неосознанно нанести владельцу жилища вред словами или даже взглядом.

Вероятность сглаза или подклада

Друг или знакомый может позавидовать благополучной семейной жизни хозяев дома. И сделать так, что люди, которым принадлежит спальня, заболеют или поссорятся. Не стоит быть слишком доверчивым по отношению к окружающим. Далеко не все ведут себя порядочно и честно. Если владельцы жилья все-таки пустили постороннего человека в спальню, им стоит осмотреть комнату после ухода гостя. Особое внимание надо уделить пространству под кроватью, постельному белью. Это поможет уберечься от плохого влияния вещи, оставленной с целью нанесения вреда.

Ссоры между супругами

Визит посторонних в спальню, согласно примете, негативно сказывается на семейных отношениях.

Ведь это хрупкие узы, которые крепчают с годами. В комнате, предназначенной для сна, такая связь особенно уязвима. Когда кто-то входит туда, прикасается к матрасам, подушкам, ложится отдыхать в чужую постель, это может привести к негативным последствиям. Например, к ухудшению отношений между мужем и женой. Кроме того, человек, на месте которого спал гость, может заболеть.

Считается, что чем меньше глаз видят эту комнату, тем спокойнее чувствуют себя хозяева жилища.

Ограждая спальню от влияния посторонних, владельцы дома берегут себя, свои отношения, а также физическое и душевное здоровье от негативного воздействия.