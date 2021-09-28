32% украинцев считают, что из всех президентов Украины наиболее успешным во внешней политике был Порошенко – опрос

Следом за ним – второй президент Украины Леонид Кучма. Наиболее успешным во внешней политике его считают 17,7% опрошенных.

Далее идут действующий глава государства Владимир Зеленский (8,1%), а также экс-президенты Леонид Кравчук (7,4%), Виктор Янукович (5,1%) и Виктор Ющенко (4,9%).

В то же время 7,2% опрошенных думают, что ни один из украинских президентов не добился успехов в международной политике.

Еще 17,5% респондентов затруднились с ответом.

Опрос проводился с 16-го по 21 сентября среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме не подконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2000 респондентов методом телефонного интервью с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки: 2,4%.

Контекст:

Кравчук был президентом Украины в 1991–1994 годах, Кучма – в 1994–2005 годах, Ющенко – в 2005–2010 годах, Янукович – в 2010–2014 годах, Порошенко – в 2014–2019 годах, Зеленский – с 2019-го. Кучма – единственный президент в истории Украины, который занимал должность два срока подряд.

На последних президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовало 30,24% избирателей, за Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

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