 

“Будет заключен в тюрьму в ту же секунду”. Премьер Грузии отреагировал на планы Саакашвили прилететь в Тбилиси

28.09.2021, 17:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Гарибашвили обвинил бывшего президента в попытках “дестабилизации” и “создании хаоса” в стране, заявив, что “каждый будет нести полную ответственность за любые провокации”.

“Как только (Саакашвили) войдет на нашу землю, он будет задержан и заключен в тюрьму в ту же секунду…. Допустим, он прилетел вечером, что должно произойти? Никто на свете не сможет помешать исполнению закона. Те, кто попытаются – попадут в тюрьму. Мы гарантируем это именем закона и государства… Саакашвили осужден, он заслуживает тюрьмы, он совершил непоправимые ошибки и нанес большой ущерб нашей стране, нашему государству”, – заявил премьер.

Он также не верит в заявления, что граждане выйдут защищать Саакашвили.

“На что он способен, бедняга, они с трудом могут собрать 5 тыс. человек, и то в часы пик”, – добавил политик.

27 сентября Саакашвили опубликовал в социальных сетях два билета на самолет из Киева в Тбилиси, заявив, что собирается прилететь в Грузию на выборы 2 октября вместе с матерью Гиули Аласания.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Сам Саакашвили уголовные дела называл политически мотивированными.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

С июня 2020 года Саакашвили находится на должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В октябре 2020 года в Грузии прошли парламентские выборы. По данным ЦИК страны, выиграла правящая партия “Грузинская мечта”, за нее проголосовали 48,22% избирателей. Их основного конкурента, блок “Единое национальное движение – Объединенная оппозиция”, поддержали 27,18% пришедших на выборы.

Оппозиция отказалась признавать результаты выборов, обвинив власти в фальсификации итогов голосования. 2 ноября она объявила бойкот новому парламенту, несколько партий заявили об отказе от мандатов.

С тех пор в стране периодически проходили оппозиционные акции, на которых требовали перевыборов в парламент. В апреле 2021 года оппозиционные и правящая партия подписали документ о преодолении политического кризиса, а мае оппозиция прекратила бойкот парламента. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.05 / Появились изображения гибридного Toyota Prius нового поколения

01.01 / Эпидемия COVID-19. В Украине не осталось регионов с более чем 50% заполненностью койко-мест

16.10 / Государственные больницы Украины получили 150 аппаратов ИВЛ от Фонда Рината Ахметова

02.07 / Суд Шри-Ланки отпустил из СИЗО задержанных из-за жуков россиян

25.10 / На выборах мэра Одессы побеждает Труханов, второй тур будет – экзит-полл студии Шустера

05.03 / Путин и Мишустин поздравили актрису Яковлеву с юбилеем

14.11 / PlayStation 5 раскупили. Приставка станет дефицитом до 2021 года

18.06 / В смартфонах Samsung Galaxy S21 обнаружились серьезные проблемы

13.01 / «Система больше не работает» — фэшн-индустрия бьёт тревогу из-за коронавируса

12.08 / На доплаты классным руководителям выделили 25 млрд рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика