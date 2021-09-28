 

В четырех областях Украины с 28 сентября заработали новые камеры автофиксации

28.09.2021, 17:20, Новости дня
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Камеры установят в следующих местах:

Львовская область:

на 10 км+100 автодороги М-010 по направлению в Ивано-Франково (ограничение скорости 50 км/ч);
на 447 км+803 автодороги М-06 по направлению в Броды (ограничение скорости 50 км/ч);
на 137 км+971 автодороги М-09 по направлению во Львов (ограничение скорости 50 км/ч);
на 4 км+898 автодороги Н-17 по направлению в Луцк (ограничение скорости 50 км/ч);
на 12 км+514 автодороги М-10-01 по направлению в Скнилов (ограничение скорости 50 км/ч);
на 552 км+486 автодороги М-06 по направлению в село Зубра (ограничение скорости 90 км/ч);
на 528 км+459 автодороги М-06 по направлению во Львов (ограничение скорости 50 км/ч);
на 523 км+260 автодороги М-06 по направлению в Чоп (ограничение скорости 50 км/ч);
на 439 км+352 автодороги М-06 по направлению к улице Победы во Львове (ограничение скорости 50 км/ч);
на 541км+451 автодороги М-06 по направлению в село Сосновка (ограничение скорости 50 км/ч);
на 541 км+296 автодороги М-06 по направлению в село Каменнополь (ограничение скорости 50 км/ч);
на 510 км+120 автодороги М-06 по направлению в поселок Запытов (ограничение скорости 50 км/ч);
на 3 км+064 автодороги Н-17 по направлению в Луцк (ограничение скорости 50 км/ч).

Запорожская область:

на 2 км+090 автодороги Н-15 по направлению в Запорожье (ограничение скорости 50 км/ч);
на 526 км+590 автодороги Н-08 по направлению в Запорожье (ограничение скорости 50 км/ч);
на 310 км+530 автодороги М-18 по направлению в Запорожье (ограничение скорости 50 км/ч);
на 310 км+722 автодороги М-18 по направлению в Мелитополь (ограничение скорости 90 км/ч).

Закарпатская область: 

на 772 км+750 автодороги М-06 по направлению в Ужгород (ограничение скорости 50 км/ч);
на 780 км+785 автодороги М-06 по направлению в Мукачево (ограничение скорости 50 км/ч).

Одесская область: 

на 3 км+015 автодороги Т-16-28 по направлению в Киев (ограничение скорости 90 км/ч). 

По информации Белошицкого, с 28 сентября количество камер автофиксации на трассах и в населенных пунктах Украины увеличится до 158.

https://www.facebook.com/Bilosh/posts/10224203060296759

Контекст:

Система видеофиксации заработала в Украине в ночь на 1 июня 2020 года. Вскоре МВД запустило мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД, а также оплатить их.

Список работающих камер и адреса их расположения опубликованы на сайте МВД.

В сентябре 2020 года в МВД сообщили о внедрении новых средств для выявления нарушителей правил дорожного движения – так называемых фантомных патрулей.

За первые пять месяцев работы камер автофиксации количество нарушений ПДД снизилось почти на 30%, заявлял тогдашний министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

В то же время, по информации сервиса открытых данных Opendatabot, за год работы автофиксация нарушений ПДД не снизила аварийность на дорогах Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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