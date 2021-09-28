 

Экспортеры вывозят металлолом и прячут деньги в офшорах, а металлурги сокращают производство из-за дефицита сырья – нардеп Магомедов

28.09.2021, 17:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Политик сообщил, что ситуация стала критической еще в июле – тогда склады предприятий опустели и металлурги впервые обратились к правительству с просбой ввести временный мораторий на экспорт лома из Украины. Представители отрасли предупредили, что острый дефицит сырья может быстро привести к остановке металлургических предприятий.

“К сожалению, правительство продолжает игнорировать голос бизнеса. И это выглядит странно – учитывая, что, по оценкам экспертов, переработка лома дает в бюджет в десятки раз больше налогов, чем его экспорт”, – заявил Магомедов.

В результате экспорта запасы лома в Украине сократились за восемь месяцев 2021 года  с 350 тысяч тонн до 130 тысяч тонн, сообщил нардеп, и добавил, что таким образом металлургия уже вплотную подошла к технологическому минимуму, в дальнейшем   страну ждут временные остановки отдельных производств и даже целых предприятий.В итоге Украина может потерять $1,5 млрд валютных поступлений.

“Самое же обидное, что при этом на экспорте лома страна ничего не зарабатывает: как пишут мои коллеги-нардепы, пока металлурги сокращают производство из-за дефицита лома, экспортеры лома массово вывозят деньги в офшоры. То есть, Украина теряет дважды – вместо того, чтобы на государственном уровне защитить металлургическую отрасль и бюджет”, – написал политик.

Он убежден, что необходимо ввести временный мораторий на экспорт лома, в противном случае до конца года из страны вывезут около 1,5 млн т лома, а бюджет подучит только 2,5–3 млрд грн экспортной пошлины. Если это сырье переработать и продать, то в бюджет страны поступит 85 млрд грн налогов – почти в 30 раз больше, подчеркнул Муса Магомедов.

Контекст:

Издание “БизнесЦензор” 27 сентября опубликовало письмо ассоциации металлургов “Укрметаллургпром”, в котором представители отрасли просят Кабинет Министров и президента Украины запретить экспорт металлолома до 31 декабря 2023 года. Письмо подписал глава объединения Александр Каленков.

“Минпром” сообщал со ссылкой на данные Гостаможни, что экспорт украинского металлолома растет с середины весны.

В июне 2021 года объединение предприятий “Укрметаллургпром” и профильная ассоциация “Укртрубопром” обратились к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой ввести временный запрет на экспорт металлолома из Украины до 31 декабря 2023 года.

Металлургический комбинат “АрселорМиттал Кривой Рог” поддержал эту инициативу.

“Металлургпром” сообщал, что Еврокомиссия рассматривает инициативу Европейской сталелитейной ассоциации Eurofer – она просит ограничить экспорт металлолома в страны, которые не соответствуют экологическим стандартам Евросоюза. Если решение будет принято, вывоз металлолома в Турцию, Египет, Пакистан и Индию будет остановлен.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.08 / Школам разрешили отказаться от пятибалльной системы в оценках по ряду предметов

02.08 / Почему менеджеры, которых ФГИ назначает без конкурса, вряд ли понесут ответственность за доведение госактивов до банкротства

09.03 / В США подросток принес в школу самодельную бомбу, она взорвалась – полиция

03.06 / Ученые обнаружили, что у людей есть генетическая предрасположенность к занятиям спортом

14.11 / Минздрав Украины обновил список стран “красной” и “зеленой” зон

02.07 / 1 июля боевики на Донбассе 26 раз нарушили перемирие, ранен украинский военнослужащий – штаб ООС

07.09 / США готовят к передаче Украине еще один боевой катер типа Island, украинские моряки уже учатся им управлять

04.09 / Стефанишина: Китай – важный партнер, стратегический, но не идеологический

15.08 / Тихановская объявила о создании координационного совета для передачи власти в Беларуси

22.09 / Первая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию завершила карьеру

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика