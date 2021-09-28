“Хочу драться с тем, у кого будет пояс”. Усик заявил, что не планирует ждать два-три года боя за звание абсолютного чемпиона мира по боксу

На данный момент поясом чемпиона мира по версии WBC владеет британец Тайсон Фьюри, 9 октября он будет защищать его в бою против американца Деонтея Уайлдера. Изначально поединок был запланирован на 24 июля, но его перенесли из-за коронавируса у Фьюри.

Журналист спросила в Усика, есть ли у него планы боксировать за пояс WBC, чтобы стать абсолютным чемпионом мира, и не придется ли два-три года ждать этого поединка.

“Я не хочу ждать два-три года – это очень много. На данный момент у меня четыре пояса. Три основных -– WBA, WBO, IBF и четвертый IBO, который является дополнительным. Четвертый основной пояс на данный момент находится у Тайсона Фьюри. У них ближайший бой с Деонтеем Уайлдером, а у нас – с Энтони Джошуа. Перед этим поединком мы подписывали контракт с опцией реванша”, – ответил Усик.

По его словам, разговоры об поединке за звание абсолютного чемпиона мира могут быть только после боя Фьюри – Уайлдер, и реванша украинца с Джошуа.

“Естественно, очень бы хотелось провести объединительный поединок, потому что в супертяжелой весовой категории этого не было, если не ошибаюсь, около 30 лет. Я хочу драться с тем, у кого будет пояс”, – резюмировал Усик.

Контекст:

В ночь на 26 сентября на стадионе в Лондоне Усик выиграл у Джошуа по очкам в бою за звание объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. Поединок длился все 12 раундов.

Ни один украинский телеканал не показывал бой Усика и Джошуа, посмотреть его можно было только на платном видеосервисе Megogo, и там возникали сбои.

Усик рассказал, что поедет с чемпионскими поясами в оккупированный РФ Крым.

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