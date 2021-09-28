Погибли с достоинством: военный аналитик вспоминает подвиг россиян в сирийской Аш-Шоле

Автор Telegram-канала Astra Militarum вспоминает подвиг русских добровольцев в сирийской Аш-Шоле.

Осенью 2017 года российские бойцы из «ЧВК Вагнера» с боями прорывались к Дейр эз-Зору. Им удалось сбить боевиков с дороги, которая вела к городу из Пальмиры. Прорвав передовые позиции террористов, россияне стали пробиваться в тыл к бандитам, разрезая «халифат» на части.

Численность русских и сирийских подразделений была недостаточной, чтобы выстроить плотную линию обороны вдоль своих тылов. Помимо этого, отсутствие дисциплины у сирийского ополчения постоянно приводило к трагедиям.

Освобожденный в начале сентября населенный пункт Аш-Шола являлся тылом для российских и сирийских отрядов. Южнее располагался пустынный регион, из которого террористы регулярно совершали набеги на трассу Пальмира — Дейр эз-Зор. На этом участке в конце сентября 2017 года небольшая колонна сирийских войск, в числе которых были россияне Григорий Цуркану и Роман Заболотный, попала в засаду боевиков. Сообщается, что террористов было не менее 50 человек, они передвигались на пикапах и имели в том числе крупнокалиберные пулеметы.

Сирийцы стали спешно и неорганизованно отходить. Россияне не растерялись и начали отстреливаться, несмотря на полное неравенство сил. Когда патроны закончились, Цурнкану и Заболотный вступили с боевиками в рукопашный бой, но попали в плен. При допросе они не сообщили террористам ничего существенного. Боевики принуждали россиян записать на камеру видео с заявлением о переходе в ИГ. Когда террористы поняли, что бойцы не пойдут у них на поводу, то приняли решение казнить обоих.

Вскоре сослуживцы отомстили за своих убитых товарищей. В декабре 2017 года ответственного за пленение россиян командира ИГ обнаружили севернее городка Абу-Кемаль на Евфрате. Террориста и его подельников уничтожили.