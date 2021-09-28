 

В Египте восстановили лица древних людей, чьи мумии обнаружены в Египте, по ДНК

28.09.2021, 17:04, Новости дня
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Ученые провели уникальную операцию с древними египетскими мумиями. Исследуя ДНК, они сумели восстановить лица людей, живших более трех тысяч лет назад.

Ученые выяснили, что трое мужчин, мумии которых послужили материалом для восстановления образов, имели темно-коричневую кожу. Также у них точно были волосы и глаза темного цвета.

Самая старая мумия относится примерно к 1380 году до нашей эры, говорят ученые. Позже всех умер и был мумифицирован мужчина, живший в пятом веке до нашей эры. Как сообщили сотрудники немецкого института имени Планка, ДНК из древних мумий удалось выделить еще четыре года назад. С тех пор с ними работают ученые. Лица восстанавливали при помощи технологий 3D-моделирования.



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