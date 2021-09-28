Путин: Надо вытаскивать людей из трущоб

Во вторник, 28 сентября, Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, во время которого рассказал о целях в части развития городов и поселков России. Говоря об ускорении программы расселения аварийного жилья, российский лидер отметил: “Надо вытаскивать людей из трущоб”.

Также президент считает, что нужно запустить новую программу, в которую войдут жилые здания, признанные аварийными до января 2021 года. По словам главы государства, живущие в этих домах граждане должны получить качественное современное жилье уже до следующего года.

В дальнейшем расходы на социальные цели будут только расти, добавил Путин. Он призвал реализовать потенциал федерального бюджета в ближайшие три года как бюджета развития, мощного инструмента для достижения национальных целей в области экономики, инфраструктуры, экологии, социальной сферы, повышении доходов граждан.

Во время совещания Владимир Путин объявил и о повышении пенсий. Глава государства рассказал, что средства на индексацию этих выплат заложены в проект федерального бюджета. Также, по словам президента, увеличатся оклады у военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.