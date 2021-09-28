 

Открытие 10 станций БКЛ метро позволит пассажирам экономить в поездках до 40 минут ежедневно

28.09.2021, 16:54, Разное
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В ближайшие месяцы для пассажиров московского метро откроются 10 станций Большой кольцевой линии (БКЛ): “Мневники”, “Кунцевская”, “Давыдково”, “Аминьевская”, “Мичуринский проспект”, “Проспект Вернадского”, “Новаторская”, “Воронцовская”, “Зюзино” и “Каховская”.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что благодаря запуску этого участка улучшится доступность общественного транспорта для жителей 11 районов столицы, в которых проживают 1,4 миллиона человек. По его словам, появятся альтернативные маршруты, пассажиры будут экономить до 40% времени в поездках каждый день.

После запуска этого участка БКЛ станция “Севастопольская” Серпуховско-Тимирязевской линии станет свободнее на 61%, “Калужская” Калужско-Рижской линии – на 44%, “Проспект Вернадского” Сокольнической линии — на 43%. На 15% разгрузится Аминьевское шоссе, на 20% – улица Каховка, на 6% – Профсоюзная улица.

Предполагается, что в 2023 году 10 станциями нового участка БКЛ будут пользоваться порядка 230 тысяч пассажиров каждый день.

Напомним, первый участок Большой кольцевой линии был запущен в 2018 году. Сегодня же открыты 12 станций БКЛ. Строительство линии завершится предположительно в 2022 году, на кольце будет работать 31 станция, 19 из которых – пересадочные.



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