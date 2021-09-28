Наталья Бочкарева назвала причину редкого общения бывшего мужа с детьми

Наталья Бочкарева после развода с первым мужем воспитывает дочь Марию и сына Ивана. В недавнем интервью звезда сериала «Счастливы вместе» назвала причину, по которой отец редко общается с наследниками.

Сейчас Бочкарева замужем за бизнесменом Романом, который быстро нашел общий язык с детьми новой супруги и отлично с ними поладил. Бывший муж после развода старался общаться с сыном и дочерью, но с течением времени его желание пропало. Сама актриса никогда не выступала против общения родителя с детьми, а сами наследники, видя отсутствие внимания со стороны отца, сами не захотели общаться с ним. Бочкарева уверена, что им комфортно в той обстановке, которую они создали для них с новым мужем.

Общение актрисы с бывшим заключается во взаимных поздравлениях с праздниками, никаких конфликтов между ними не было, Бочкарева искренне желает ему найти свое настоящее счастье, как и она. Относительно финансовой помощи наследникам актриса рассказала, что в какой-то момент и это прекратилось, но она не собиралась подавать на алименты. Она всю жизнь работала ради того, чтобы быть финансово независимой, поэтому сейчас может сама обеспечивать детей всем необходимым.

Дочь и сын Бочкаревой не собираются идти по стопам матери. Иван является студентом кадетского корпуса в Москве, а Мария увлекается изучением иностранных языков, пишет «ГлобалМСК».