Мошенники подделали подпись певицы Герзмавы и пытались отсудить 5 миллионов рублей

Оперная певица Хибла Герзмава недавно стала жертвой столичных мошенников. Злоумышленники подделали подпись артистки и пытались отсудить сумму в пять миллионов рублей.

В мае нынешнего года один из аферистов подал иск в суд, в котором попросил взыскать с Хиблы Герзмавы задолженность по договору беспроцентного займа. Оказалось, что документ является поддельным. Сама же оперная певица не ставила своей рукой никакую подпись, за нее это сделали злоумышленники.

Исполнительница обратилась к сотрудникам правоохранительных органов. Следователи в отношении злоумышленников возбудили уголовное делопроизводство. После сбора доказательной базы его материалы будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

Хибла Герзмава является оперной певицей, имеющей абхазские корни. 51-летняя артистка славится своим сопрано.

Источник: ren.tv