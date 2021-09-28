 

Мошенники подделали подпись певицы Герзмавы и пытались отсудить 5 миллионов рублей

28.09.2021, 16:50, Разное
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Оперная певица Хибла Герзмава недавно стала жертвой столичных мошенников. Злоумышленники подделали подпись артистки и пытались отсудить сумму в пять миллионов рублей.
В мае нынешнего года один из аферистов подал иск в суд, в котором попросил взыскать с Хиблы Герзмавы задолженность по договору беспроцентного займа. Оказалось, что документ является поддельным. Сама же оперная певица не ставила своей рукой никакую подпись, за нее это сделали злоумышленники.

Исполнительница обратилась к сотрудникам правоохранительных органов. Следователи в отношении злоумышленников возбудили уголовное делопроизводство. После сбора доказательной базы его материалы будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

Хибла Герзмава является оперной певицей, имеющей абхазские корни. 51-летняя артистка славится своим сопрано.

Источник: ren.tv



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