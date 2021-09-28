Юрист указал на неочевидные последствия нового дела против Навального

«Рядовым навальнистам будут грозить большие сроки за участие в деятельности экстремистского сообщества. Эта деятельность, вопреки запрету суда, продолжается и сейчас», – сообщил юрист Илья Ремесло, комментируя новое дело в отношении Алексея Навального и руководителей созданных им организаций.

Новое дело по ст. 282.1 УК РФ предполагает максимальным наказанием лишение свободы на срок до 10 лет, это вполне ожидаемый поворот событий, отметил Ремесло в своем Telegram-канале.

«После признания судом экстремистскими ФБК (иноагент, признана экстремистской и ликвидирована на территории России) и Штабов Навального (признана экстремистской организацией) это было лишь делом времени», – отметил он.

Юрист добавил, что сторонники Навального могут заявлять о том, что «власть их боится», поскольку заводит дела, но не станут рассказывать остальным «про неочевидный секрет нового дела».

«А он заключается в том, что теперь рядовым навальнистам будут грозить большие сроки за участие в деятельности экстремистского сообщества. Эта деятельность, вопреки запрету суда, продолжается и сейчас, большое количество жертвователей засветилась с донатами в адрес американского юрлица ФБК», – указал Ремесло.

Следующим этапом, по мнению эксперта, станет привлечение к уголовной ответственности рядовых активистов, которые находятся в России. Экс-руководитель «Штабов Навального» Леонид Волков извлечет из этого пользу, так как ему выгодно создать побольше сакральных жертв», – уверен юрист.

«Что же касается самого Навального, то он единственный из руководства ФБК будет получать все новые и новые сроки. Помимо экстремизма, впереди еще дело о пожертвованиях (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которое касается его лично», – подчеркнул Ремесло.

Он выразил мнение, что Навальному грозит дополнительно 10-15 лет колонии строгого режима.

Напомним, следователи возбудили уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом в отношении Алексея Навального, Леонида Волкова и Ивана Жданова. Также дело об участии в экстремистском сообществе возбуждено против Любови Соболь, Георгия Албурова, Руслана Шаведдинова, Вячеслава Гимади, Павла Зеленского и Рустема Мулюкова.