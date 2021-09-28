Матвиенко предложила создать клуб выпускников программы «Женщина-лидер»

Программа «Женщина-лидер» показала свою эффективность и востребованность, а разработанные и реализованные ее участницами проекты направлены на решение самых острых проблем общества, в связи с этим нужно создать клуб выпускников программы, сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

По ее словам, необходимо создать клуб выпускников программы «Женщина-лидер» – образовательной программы Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей», чтобы участницы могли объединить усилия для реализации проектов после завершения обучения, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Программа реализуется с 2020 года Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» совместно с Советом Евразийского женского форума при Совете Федерации. Инициатором программы, объявившем о ее старте, стала спикер Совфеда, наставник конкурса «Лидеры России» Валентина Матвиенко. Программа является дополнительным образованием в сфере развития личности и ориентирована на раскрытие и развитие лидерского потенциала, компетенций и навыков, которые необходимы современному человеку, чтобы быть успешным.

«Проект «Женщина-лидер» еще молодой, ему всего год, но он уже превзошел все ожидания, доказал свою эффективность и востребованность. Мы это видим и по количеству поступающих заявок на участие, и по охвату регионов, оба потока программы привлекли женщин из 53 субъектов Федерации, а также по тем положительным откликам, которые приходят от участниц», – отметила Матвиенко.

По ее словам, ценность программы состоит в том, что она позволяет формировать сообщество творческих, талантливых, неравнодушных женщин, способных решать конкретные социально значимые задачи.

«У нас даже появилась идея создать клуб выпускников программы, чтобы вы всегда оставались на связи, объединяли свои усилия и после окончания обучения. Кроме того, особенность программы в том, что не только вы получаете новые знания и навыки, но и мы многому учимся у вас, вместе постоянно совершенствуем образовательный процесс, делаем его еще эффективней и современней. Считаю такое двустороннее взаимодействие отличительной чертой нашей программы», – поделилась она.

Проект «Женщина-лидер» развивается и расширяется на другие регионы России. Так, например, недавно стартовал региональный поток в Южном федеральном округе. Таким образом, еще больше слушательниц смогут присоединиться к нему и получить новые знания, необходимые им для дальнейшей самореализации.

В современном мире именно женщины особенно остро чувствуют пульс времени, четко оценивают возросшие требования к компетенциям в управлении, в бизнесе, социальной сфере, уверена Матвиенко.

В качестве конкретных примеров, уже получивших признание, спикер Совфеда привела проект «Хозяйки села», который выбран Советом Евразийского женского форума и теперь будет продвигаться на этой статусной международной площадке.

Третий Евразийский женский форум состоится уже через две недели. В программу мероприятия включен целый ряд интерактивных и презентационных площадок, телемостов, пройдут сессии с участием представителей крупнейших международных организаций и объединений, предварять основную часть Форума будет региональная неделя.

«Участницы из многих стран мира встретятся в Санкт-Петербурге, чтобы обсудить не только дальнейшее развитие женской повестки, но и сегодняшние вызовы, проблемы, в решении которых женщины могут себя проявить самым активным образом. На таком высоком уровне мы представим проект, созданный участницами вашего потока: цифровая платформа «Женщины за здоровое общество». На ней запланировано проведение марафона «Здоровье женщин – благополучие нации». Другие ваши наработки также могут стать значимым дополнением Форума, вдохновить участниц на новые перспективные замыслы. Возможно, благодаря продвижению ваших идей на площадке Форума программа «Женщина-лидер» расширит свою географию, а третий поток будет уже международным», – подчеркнула Матвиенко.

Она поблагодарила организаторов программы «Женщина – лидер» за высококлассную работу и неформальный подход к делу, пожелала выпускницам вдохновения, ярких успехов и неиссякаемой энергии: «Совет Федерации всегда готов работать с участницами проекта, и не только в рамках таких мероприятий, как Евразийский женский форум, но и в повседневной профильной, экспертной деятельности наших комитетов и советов».

Заместитель председателя Совфеда Галина Карелова подчеркнула, что программа «Женщина-лидер» помогает объединять талантливых, смелых, компетентных, энергичных женщин, нацеленных на созидание и развитие.

Также Карелова напомнила, что в рамках двух потоков программы были разработаны более 50 социальных проектов.

Во втором потоке программы «Женщина-лидер» было 147 слушательниц, а всего в сообществе выпускниц 284 человека из 53 регионов страны. Среди участников программы предпринимательницы, руководители общественных организаций, ресурсных центров и некоммерческих организаций, представительницы федеральных органов исполнительной власти и региональных властей, директора крупных корпораций и компаний, депутаты, руководители образовательных и медицинских учреждений. Каждая третья слушательница уже принимала участие в проектах и конкурсах платформы «Россия – страна возможностей».

Гендиректор президентской платформы «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров напомнил, что два года назад на встрече спикера Матвиенко с победительницами и финалистами конкурса «Лидеры России» она обратила внимание на недостаточное количество женщин среди участников конкурса.

«Задача, которую перед нами поставил президент РФ – обеспечить равные возможности для самореализации всем жителям нашей страны независимо от их пола, региона проживания и профессии. Мы стремимся мотивировать женщин к более активному участию в проектах платформы. Если раньше у нас было 13% женщин среди победителей конкурса управленцев «Лидеры России», то в прошлом году – уже четверть (25%). Итоги текущего сезона и имена победителей мы узнаем позже, но уже сейчас можно сказать, что в этом году женщины составляют почти треть (29%) от общего числа зарегистрированных участников. Уважаемая Валентина Ивановна, уверен, что программа «Женщина-лидер», которая была запущена благодаря Вашему участию, инициативе и поддержке, тоже работает на этот результат. Все больше женщин задумываются о построении карьеры, личностном развитии, получают дополнительное образование, «прокачивают» свои компетенции, чтобы быть успешными и конкурентными в современном мире. И речь не только об образовательной программе и учебном процессе. Благодаря Вам, Вашему настойчивому вниманию к женской повестке в стране формируется система личностного развития и подготовки талантливых женщин, сообщества активных небезразличных людей, нацеленных на позитивные изменения себя и мира вокруг», – рассказал Комиссаров.

Программа Мастерской управления «Сенеж» уникальна тем, что, помимо образовательных модулей и работы с экспертами, ее участники занимаются социальным проектированием – разрабатывают и реализуют важные и полезные для общества инициативы. Сейчас выпускницы создали 51 проект. Они направлены на помощь людям, продвижение территорий, профилактику здоровья, обучение школьников и людей старшего поколения. Все проекты продолжают жить и развиваться после завершения обучения, вокруг них формируются команды и сообщества людей, неравнодушных и нацеленных на позитивные перемены в своем регионе, стране и мире.

В сентябре 2021 года в Ростове-на-Дону, на базе Донского государственного университета, началось обучение женщин-лидеров Южного федерального округа. Это проект, который Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» реализует совместно с регионом. Сейчас в программе занимаются почти 150 слушательниц.

В свою очередь основатель и руководитель образовательного учреждения «Артист», балерина Мариинского театра и Баварского национального балета Евгения Долматова представила проект своей команды слушательниц программы «Женщина-лидер», который называется «Нам есть чем гордиться!». Он направлен на патриотическое воспитание школьников, понимание национальной принадлежности, на развитие чувства гордости за историческое наследие страны.

Проект под названием «Малые туристические столицы России», разработанный одной из команд программы «Женщина-лидер», направлен на повышение туристической и инвестиционной привлекательности, узнаваемость российской провинции за счет комплексного развития территории. Проект предусматривает запуск сайта с успешными практиками по туристической привлекательности российской провинции.

Первый заместитель директора по развитию, руководитель дирекции по здравоохранению Фонд Росконгресс, руководитель проекта «Здоровое общество» Анастасия Столкова поделилась, что в рамках проекта команды «Женщины-лидеры за здоровое общество» планируется создание цифровой платформы для обмена знаниями и продвижения проектов в области здравоохранения и здорового образа жизни.

Ранее сообщалось, что слушательницы второго потока образовательной программы «Женщина-лидер» запустили 25 социальных проектов.