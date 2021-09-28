 

Обнаружено оружие пропавшего на Урале срочника

28.09.2021, 16:40, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВозле воинской части в Свердловской области были обнаружены автомат и штык-нож пропавшего солдата-срочника, сообщил источник в экстренных службах региона.

«Силовики обнаружили автомат, штык-нож и личные вещи около части», – сказал источник ТАСС.

Ранее в пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что 20-летний военнослужащий заблудился в лесном массиве возле части во время учений. При себе он имел оружие без боеприпасов. При этом источник в экстренных службах заявил, что солдат срочной службы сбежал из воинского ракетного соединения с оружием. 



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