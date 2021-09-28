 

Жители села Коксакерово пожаловались на постоянное воровство дорожных знаков

28.09.2021, 16:31, Разное
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Сообщество жителей села Коксакерово, расположенного на берегу реки Камы в пермской области, обратились в прокуратуру с просьбой пресечь постоянное и необъяснимое воровство дорожных знаков с указанием названия населённого пункта.

Поначалу, когда пропали первые два знака, жители не обращались в полицию, пытаясь разобраться своими силами и не привлекать излишнего шума. Сначала подозрения пали на местную молодёжь, сдавшую знаки на металлолом, чтобы купить выпивку, однако ни в одном из пунктов приёма металла их не обнаружили. Но после того, как были похищены запасные знаки и жители деревни Саксамдиковка, расположенной почти в 200 километрах вниз по течению, заявили об аналогичной проблеме, пермяки поняли, что дело приняло серьёзный оборот и обратились в полицию.

«У нас древнее поселение с богатой историей – наши предки были углежогами. От этого и слово кокс, это уголь по-немецки будет. А сак, это сумка большая, типа чемодана, тоже по-ихнему . Вот у нас здесь немцы жгли уголь и поставляли чемоданами себе на заводы. Так и поднялись. По крайней мере, так нам этнографы рассказывали. Мы гордиться этим должны, а вместо этого не можем защитить муниципальную собственность, ну куда это годится!» – рассказал газете «Камский комсомолец» 60-летний коксакер Иван Чернохолмов.

За любую информацию о возможных похитителях обещано вознаграждение.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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