Следком РФ завел новое дело против Навального – о “создании экстремистского сообщества”

Речь идет о Фонде борьбы с коррупцией, который в России ранее признали сперва “иностранным агентом”, а позднее экстремистской организацией и запретили деятельность на территории страны.

Против бывших сотрудников ФБК и штабов Навального Любови Соболь, Георгия Албурова, Руслана Шаведдинова, Вячеслава Гимади, Павла Зеленского и “иных лиц” также возбудили дело об участии в экстремистском сообществе.

По версии следствия, не позднее 2014 года Навальный “создал экстремистское сообщество и руководил им”. В это же время “к преступной деятельности Навального присоединились Волков и Жданов”. СК утверждает, что Навальный создал “экстремистское сообщество” с целью “изменить основы конституционного строя” и подорвать “общественную безопасность и государственную целостность Российской Федерации”.

Для этого Навальный и его соратники “систематически проводили несогласованные публичные мероприятия, в ходе которых осуществлялись призывы к экстремистской деятельности, совершались противоправные действия”.

Максимальное наказание по статье о создании экстремистского сообщества в РФ составляет до 10 лет лишения свободы, об участии в нем – до шести лет.

11 августа Навальному предъявили обвинение в создании ФБК как “организации, посягающей на личность и права граждан”. Сам политик, комментируя это, заявил, что “обвиняется в совершении преступления с использованием машины времени”, поскольку, согласно обвинению, доказательством совершенного им в 2011 году преступления стало решение 2021 года о признании ФБК экстремистской организацией.

Контекст:

Фонд борьбы с коррупцией – некоммерческий фонд, созданный Навальным, основной деятельностью которого являлись расследования, раскрытие коррупционных схем и пресечение коррупции в высших органах российской власти. По решению минюста России в октябре 2019 года ФБК был признан в России НКО – иностранным агентом.

В июле 2020 года Навальный объявил о закрытии ФБК и создании нового юридического лица – Фонда защиты прав граждан. Он попал в реестр НКО-иноагентов в декабре 2020-го.

Прокуратура Москвы 16 апреля 2021 года потребовала признать фонды и штабы Навального экстремистскими организациями. По версии ведомства, соратники Навального хотят “создать условия для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария “цветной революции”.

В начале июня президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает участвовать в выборах людям, причастным к деятельности экстремистской или террористической организации. В РФ его назвали “законом против ФБК”.

9 июня Мосгорсуд признал основанные Навальным организации экстремистскими. Теперь деятельность фондов официально запрещена, а их члены и даже просто сторонники, согласно новому закону, не смогут избираться в законодательные органы всех уровней на протяжении нескольких лет.

Навальный заявил, что решение Мосгорсуда не заставит его и его сторонников отступить от своих целей.

Сам оппозиционер находится в колонии во Владимирской области. В январе после возвращения из Германии, где он лечился после отравления боевым веществом класса “Новичок” (Навальный считает, что имело место покушение, организованное ФСБ по приказу Путина), его арестовали по делу “Ив Роше”. В рамках этого дела он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

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