 

В Киеве будут судить 13 обвиняемых в угоне авто со штрафплощадок – Офис генпрокурора

28.09.2021, 16:26, Новости дня
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“Преступная организация разработала схему и занималась незаконным завладением транспортными средствами со штрафплощадок в Киеве и ряде других областей. Привлекая к своей деятельности одного из руководителей местного отдела исполнительной службы, они изготавливали поддельные документы на выдачу авто. Также к преступной схемы был привлечен работник сервисного центра, с чьей помощью они узаконивали пользование похищенными автомобилями”, – говорится в сообщении.

Следствие установило 21 эпизод преступной деятельности.

“Члены преступной организации нанесли потерпевшим более 17 млн грн ущерба. В ходе следствия все похищенные автомобили найдены и изъяты, ущерб возмещен”, – проинформировали в Офисе генпрокурора.

Обвиняемым инкриминируется создание и участие в преступной организации, незаконное завладение транспортными средствами; подделка документов; несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах; злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги; незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 28 ч. 2, 3, 4 ст. 358, ч. 1, 3 ст. 362,  ч. 1, 2, 3, ст. 365-2, ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины).


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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