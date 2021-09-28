alyona alyona впервые показала лицо своего бойфренда. Фото

Избранником артистки оказался украинский рэпер yOxDeN – в июне 2021 года певица снялась в его клипе “Запах паха”. Сейчас на его страницу в Instagram подписано около 40 тыс. фолловеров.

Ранее артистка скрывала лицо своего возлюбленного, объясняя тем, что он сам избегает публичности, поскольку не хочет, чтобы его упрекали в использовании ее имени ради популярности.

Скриншот: ЖВЛ / YouTube

По словам alyona alyona, совместная жизнь с бойфрендом является для нее первым подобным опытом, так как раньше ее бойфренды жили на ее территории.

“Это болезненный вопрос. Посмотрим, что будет дальше”, – заявила она.

Совместное появление певицы и ее бойфренда запечатлено на пятой минуте ролика.

ВИДЕОВидео: ЖВЛ / YouTube

Контекст:

alyona alyona родилась 14 июня 1991 года в городе Капитановка Кировоградской области. До начала музыкальной карьеры работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области.

12 мая 2021 года артистка стала “Лучшей исполнительницей” по версии украинской музыкальной премии YUNA.

14 февраля 2021 года артистка сообщила, что состоит в отношениях, но не показала своего избранника. Журналисты выяснили, что возлюбленным певицы является рэпер из Днепра по имени Денис. 2 сентября в эфире канала “Украина” артистка заявила, что ее избранник на самом деле родом из Запорожья.

3 сентября певица сообщила, что они с возлюбленным будут жить вместе. Певица также обнародовала совместное фото, но снова не стала показывать лицо Дениса.

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