Вспышка справа

Кого ФСБ задержала в Башкирии. И растут ли в РФ нацистские настроения?

Фото: ИТАР-ТАСС / Владимир Астапкович

Тайна свидетеля

Федеральная служба безопасности отчиталась о задержании в Уфе членов ультраправой группировки, «готовившей теракт на одном из объектов правоохранительных органов». Спецслужба опубликовала видео, на котором бойцы под наложенную драматическую музыку взламывают дверь квартиры, укладывают лицом в пол двоих мужчин и достают с полок стенного шкафа ножи, топоры, мачете и брошюру «Азбука продаж». Один из сотрудников листает тетрадь с переписанными от руки цитатами немецкого политолога-националиста Артура Меллера ван ден Брука.

Закончив работать в квартире, бойцы идут во двор, где стоят два целлофановых пакета. В одном из них видна пластиковая бутылка.

«Задержаны пять жителей Уфы 2001-2003 годов рождения <…> По адресам их проживания и в оборудованном в заброшенном строении тайнике изъяты: готовое к применению СВУ [самодельное взрывное устройство], самодельное взрывчатое вещество и компоненты для его синтеза, девять единиц холодного оружия, инструкции по изготовлению взрывных устройств, а также портреты главарей Третьего Рейха, националиста С. Бандеры», — заявили в ФСБ.

Следственный комитет возбудил в отношении задержанных уголовное дело по статьям «Приготовление к террористическому акту» (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК), «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» (205.3 УК) и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств» (223.1 УК).

В распоряжении «Новой газеты» имеется смонтированное из четырех фрагментов видео допроса 19-летнего молодого человека, которого СК позиционирует как организатора группы.

«Меня подозревают в том, что я собирал людей вокруг себя, и условно… было указано, что я подозреваюсь в создании террористической группировки <…> Сначала при попытке в лесу… то есть там кустарные условия, не представлялось возможным сделать [судя по всему, речь об СВУ]… а потом снять квартиру и там уже в спокойной обстановке лабораторной…»

Учиться обращению с оружием участники группировки, по версии следствия, выезжали в лес у села Михайловка в восьми километрах от Уфы.

По версии стороны защиты, ситуация не просто выглядит иначе, она отличается кардинально. Представляющий интересы задержанного, которого следствие считает организатором группы, адвокат Роман Петров рассказал, что подозреваемые не были нацистами, а объединились на почве борьбы с наркотиками: «Они хотели передавать правоохранительным органам данные тех, кто продает запрещенные вещества».

Два года назад, по словам адвоката, на его подзащитного, которому тогда было 17 лет, вышел человек, сейчас проходящий по делу свидетелем. «Он предлагал ребятам научиться делать бомбы,

вывозил играть в страйкбол, но у него не вышло их склонить к экстремизму. После этого он пояснил на ребят», — рассказал адвокат.

Вещи, изъятые у задержанных в Уфе. Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

В такой трактовке дело «уфимских нацистов» становится похожим на дело «Нового величия». Есть ли непосредственно в материалах уголовного производства формулировки, связывающие задержанных с радикальными националистами — пока неизвестно.

Правый подъем

Задержания в Уфе, которые после заявления адвоката, очевидно, нужно изучать в деталях, интересны не только сами по себе. Они вполне укладываются в сложившуюся тенденцию: за последнюю неделю это уже второй случай задержания людей, которых силовики позиционируют как ультраправых. А с начала года по подозрению в причастности к нацистским группировкам были задержаны как минимум 56 человек в 16 городах. И далеко не всегда обвинения выглядят неоправданными.

Так, например, в Кировской области о нападениях со стороны задержанных неонацистов заявили пять человек. В Красноярске, где группу бонхедов задержали за четыре дня до спецоперации в Уфе, известно как минимум о трех избитых. По информации «Новой газеты», в Москве сейчас активно орудует группировка, называющая себя Sturmtruppen, и занимающаяся нападениями на неформалов и мигрантов.

Означает ли это, что в РФ вновь поднимают голову ультраправые?

Ответить однозначно на этот вопрос трудно. Хотя бы потому, что часть сообщений о задержаниях неонацистов выглядит сомнительно. Например, ситуация с облавами на членов так называемой группировки «Маньяки. Культ убийц» (МКУ). Группировка стала звучать в СМИ только в этом году, и только в связи с массовыми задержаниями людей, якобы причастных к ее деятельности. При этом задержанные в Воронеже и их защитники рассказывали «Новой газете», что о своей причастности к МКУ узнали только после задержания из сообщений СМИ.

В случае с Уфой есть еще один сомнительный момент — обнаруженный у задержанных портрет Степана Бандеры, которого русские националисты героизируют редко.

По мнению директора центра «Сова» Александра Верховского, определенный рост националистической активности в РФ сейчас все-таки действительно наблюдается.

– Он, как ни странно, связан с исчезновением страха перед преследованиями. В конце «нулевых» — начале «десятых» радикальных националистов, проводивших уличные акции, в том числе нападавших на людей, — массово задерживали и приговаривали к реальным срокам. Власть тогда очертила грань дозволенного, показав, что избиения и убийства — недопустимы. А потом наступило затишье. Для нынешних ультраправых те задержания — события далеких дней, теперь они вновь нащупывают грань дозволенного, — говорит он.

Рост активности радикальных националистов стал заметен после гибели в Челябинском СИЗО № 3 бывшего лидера неонацистской организации «Формат-18»* Максима Марцинкевича (Тесака).

– Корреляция действительно есть. И известно, что проводились акции, напоминающие, например, «Оккупай-педофиляй», в ходе которых участники говорили: «Это в память о Максиме». Но все-таки смерть Тесака сама по себе не может быть долгосрочным фактором роста ультраправых настроений. Она скорее определяет что-то в форме их проявлений.

Верховский отмечает, что нынешний уровень нацистских настроений в обществе далек от уровня «нулевых».

– Чтобы получить тот масштаб ультраправого движения, который был, например, в 2008 году, нужно десятилетиями взращивать соответствующую культуру, давать развиваться наци-скинхедской среде. Но в последние годы радикальные националисты пребывали все-таки в разгромленном состоянии. Те правые, которые придерживаются более безопасных методов самовыражения — как то же «Мужское государство» — в основной массе не перейдут к радикальным действиям. Оставаться в безопасности — все же осознанный выбор.

Рост ультраправых настроений всегда связан с социальными проблемами: в первую очередь, с бедностью, социальной незащищенностью, низким уровнем образования, на которые лидеры националистов в своих выступлениях накладывают культурные различия. ФСБ и полиция могут бороться с отдельными группировками, но массовые задержания должны дать сигнал и выше: пора браться за социалку. Иначе мы вновь рискуем откатиться на десять лет назад. Манежка-2010 едва ли была властям приятна.

Иван Жилин, спецкор

*запрещены в России

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